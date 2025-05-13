Угорці претендують на Закарпаття, бо мають травму Тріанону – історик Куцов
Будапешт (Фото: EPA-EFE/Peter Lakatos HUNGARY OUT)

Угорське суспільство та влада мають травму Тріанону – втрату 72% території та 36% населення після Першої світової війни, тому досі зазіхають на Закарпаття. Про це в коментарі до статті LIGA.net розповів доктор філософії в галузі історії Костянтин Куцов.

Мадяризація Закарпаття, яким угорці володіли і де понад 10 сторіч жили поруч із русинами (українцями), тривала віками й посилилася в кінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя, аж до кінця Першої світової, пояснює історик Куцов.

Після Першої світової Угорщина намагалася залишити Закарпаття собі, але у 1920-му внаслідок Тріанонського мирного договору регіон став частиною Чехословаччини.

"Угорці отримали так звану травму Тріанону – втратили 72% територій і 36% населення. Повернення територій – досі ідея фікс угорських політиків", – сказав Куцов.

  • 9 травня СБУ вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала на Закарпатті на шкоду нацбезпеці України.
  • Будапешт не отримав офіційної інформації від Києва щодо викриття агентів воєнної розвідки Угорщини, заявив 9 травня глава угорського МЗС Петер Сійярто, який назвав дії Києва "антиугорською пропагандою".
  • З Угорщини вислали двох дипломатів, які працювали в посольстві України у Будапешті, заявив 9 травня Сійярто. Київ дзеркально вислав двох угорських дипломатів.
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