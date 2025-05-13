Угорці претендують на Закарпаття, бо мають травму Тріанону – історик Куцов
Угорське суспільство та влада мають травму Тріанону – втрату 72% території та 36% населення після Першої світової війни, тому досі зазіхають на Закарпаття. Про це в коментарі до статті LIGA.net розповів доктор філософії в галузі історії Костянтин Куцов.
Мадяризація Закарпаття, яким угорці володіли і де понад 10 сторіч жили поруч із русинами (українцями), тривала віками й посилилася в кінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя, аж до кінця Першої світової, пояснює історик Куцов.
Після Першої світової Угорщина намагалася залишити Закарпаття собі, але у 1920-му внаслідок Тріанонського мирного договору регіон став частиною Чехословаччини.
"Угорці отримали так звану травму Тріанону – втратили 72% територій і 36% населення. Повернення територій – досі ідея фікс угорських політиків", – сказав Куцов.
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