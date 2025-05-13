Венгры претендуют на Закарпатье, потому что имеют травму Трианона – историк Куцов

После Первой мировой в результате Трианонского договора Венгрия потеряла 72% территории, с чем до сих пор не может смириться, говорит историк Куцов

Будапешт (Фото: EPA-EFE/Peter Lakatos HUNGARY OUT)

Венгерское общество и власть имеют травму Трианона – потерю 72% территории и 36% населения после Первой мировой войны, поэтому посягают на Закарпатье. Об этом в комментарии к статье LIGA.net рассказал доктор философии в области истории Константин Куцов.

Мадяризация Закарпатья, которым венгры владели и где более 10 веков жили рядом с русинами (украинцами), длилась веками и усилилась в конце XIX – начале ХХ века, вплоть до конца Первой мировой войны, объясняет историк Куцов.

После Первой мировой Венгрия пыталась оставить Закарпатье себе, но в 1920-м в результате Трианонского мирного договора регион стал частью Чехословакии.

"Венгры получили так называемую травму Трианона – потеряли 72% территорий и 36% населения. Возвращение территорий – до сих пор идея фикс венгерских политиков", – сказал Куцов.