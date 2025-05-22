Росія розповсюджує фейки про нібито військову загрозу для України з боку Угорщини

Нагнітанням про "угорську загрозу" окупанти прагнуть посіяти паніку серед українців, стверджують у ЦПД

Угорщина (Ілюстративне фото: Noemi Bruzak/EPA)

Російська пропаганда продовжує кампанію дезінформації про нібито військову загрозу для України з боку Угорщини. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

За інформацією ЦПД, російська мережа PRAVDA поширює повідомлення, нібито Угорщина готується напасти на Україну, щоб повернути Закарпаття.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Поширенням подібних фейків Росія намагається створити додатковий фактор дестабілізації українського суспільства", – йдеться у повідомленні.

Такі вкиди є інструментом інформаційної війни, спрямованим на підрив безпеки та спокою в прикордонних регіонах України.

Нагнітанням про "угорську загрозу" окупанти прагнуть посіяти паніку серед українців і відвернути увагу від справжньої загрози – збройної агресії Росії.

Раніше центр спростовував дезінформацію про нібито збиття українських дронів угорськими військовими поблизу кордону й заяви про буцімто стягування угорської бронетехніки до кордону з Україною.

Фото: ЦПД