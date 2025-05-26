Росія поширює фейк про розміщення зброї ЗСУ в житлових будинках і заборону евакуації

Окупанти (Ілюстративне фото: flickr)

Російська пропаганда заявила, що військові Сил оборони нібито розміщують склади зі зброєю та боєприпасами на перших поверхах багатоквартирних житлових будинків. Центр протидії дезінформації спростував цей фейк.

Ворог стверджує, що військові розміщують зброю в будинках Краматорська й інших міст Донецької області. Окрім цього, вони нібито забороняють цивільному населенню евакуюватися, щоб використати їх як "живий щит".

У ЦПД запевнили, що подібні повідомлення не мають нічого спільного з реальністю і можуть свідчити натомість про підготовку окупантів до провокацій або нових обстрілів цивільних об’єктів у Краматорську.

"Це типовий приклад застосування ворогом тактики інформаційного алібі – задля власного виправдання РФ превентивно звинувачує Україну в діях, які може вчинити сама", – зазначили у ЦПД.

Також українцям пояснили, що вигадками про "склади БК у багатоповерхівках" Росія намагається зняти із себе відповідальність за систематичні удари по цивільній інфраструктурі у прифронтових містах.

Фото: ЦПД