Кремль пытается представить Украину как "угрозу безопасности" Африке – ЦПД
Во время XIII Международной встречи высоких представителей по безопасности, которая проходит в Москве с 27 по 29 мая, Кремль пытается представить Украину как "угрозу" для Африки. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
По данным Центра, во время мероприятия директор департамента партнерства с Африкой министерства иностранных дел РФ Татьяна Довгаленко озвучила фейк о том, что Киев якобы готовит боевиков в Сахеле, а предоставленное Украине западное оружие якобы попадает в руки террористов в Африке.
"Вместо РФ она изобразила "гарантом стабильности", – отметили в ЦПД.
Как отметили в Центре, цель подобных заявлений российских пропагандистов – дискредитировать Украину и изменить восприятие в мире войны, которую ведет против нас Россия.
"Именно Россия является важным фактором дестабилизации в Африке: наемники ППК "Вагнер" участвовали в военных переворотах и вооруженных конфликтах, что позволяло Кремлю получать доступ к природным ресурсам на континенте", – заявили в ЦПД.
Центр отметил, что Москва стремится нарастить политическое влияние в регионе, чтобы укрепить антизападный блок в глобальной политике.
По его данным, в XIII Международной встрече высоких представителей по безопасности участвуют представители более 100 стран мира.
- 26 мая Центр опроверг фейк российской пропаганды, что военные Сил обороны якобы размещают склады с оружием и боеприпасами на первых этажах многоквартирных жилых домов.
- 29 мая ЦПД предупредил, что незадолго до второго тура президентских выборов в Польше российская пропаганда начала вбрасывать в информационное поле нарратив о якобы "подготовке Волыни к присоединению к Польше".