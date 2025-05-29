Кремль пытается представить Украину как "угрозу безопасности" Африке – ЦПД

РФ использовала международное мероприятие, где принимают участие государства Глобального юга, для распространения очередной дезинформации об Украине

Международная встреча в Москве (Фото: пропагандистские ресурсы)

Во время XIII Международной встречи высоких представителей по безопасности, которая проходит в Москве с 27 по 29 мая, Кремль пытается представить Украину как "угрозу" для Африки. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

По данным Центра, во время мероприятия директор департамента партнерства с Африкой министерства иностранных дел РФ Татьяна Довгаленко озвучила фейк о том, что Киев якобы готовит боевиков в Сахеле, а предоставленное Украине западное оружие якобы попадает в руки террористов в Африке.

"Вместо РФ она изобразила "гарантом стабильности", – отметили в ЦПД.

Как отметили в Центре, цель подобных заявлений российских пропагандистов – дискредитировать Украину и изменить восприятие в мире войны, которую ведет против нас Россия.

"Именно Россия является важным фактором дестабилизации в Африке: наемники ППК "Вагнер" участвовали в военных переворотах и вооруженных конфликтах, что позволяло Кремлю получать доступ к природным ресурсам на континенте", – заявили в ЦПД.

Центр отметил, что Москва стремится нарастить политическое влияние в регионе, чтобы укрепить антизападный блок в глобальной политике.

По его данным, в XIII Международной встрече высоких представителей по безопасности участвуют представители более 100 стран мира.