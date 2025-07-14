Росія не стала отримувати менше ресурсів з Африки, навпаки, посилює роботу – ГУР

Москва отримала доступ до копалень золота, алмазів, нафти та газу на континенті, розповіли в розвідці

Ілюстративне фото російських бойовиків: ресурс окупантів

Обсяг ресурсів, які Росія отримує з країн Африки, не зменшився – навпаки, окупанти ще більше працюють над нарощуванням їх кількості. Про це у відповіді на запит LIGA.net повідомили у Головному управлінні розвідки.

"На теперішній час не спостерігається зменшення обсягів ресурсів, які отримує РФ з країн Африки. При цьому спостерігається збільшення заходів щодо нарощування їх отримання", – повідомили у відомстві.

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За його даними, в Африці Росія отримала доступ до копалень золота, алмазів, нафти та газу – й у такий спосіб або має частку від видобутку тих чи інших ресурсів, або ж володіє цілими їх концесіями.

Концесія – договір про передавання природних багатств, підприємств, інших господарських обʼєктів, що належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам.

Зокрема, додали в ГУР, контракт терористичної групи Вагнера оцінювався у $10 млн на місяць й оплачувався коштом податків із гірничих компаній.

На сьогодні один із підрозділів бойовиків Африканського корпусу (структура, яка замінила Вагнер. – Ред.) у Малі виконує завдання з організації охорони, патрулювання та оборони аеропорту Гао та суміжної золотої копальні Інтахака у районі міста, повідомила розвідка.