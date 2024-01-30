Українське видання Kyiv Post опублікувало відео, на якому, як стверджується, українські безпілотники знищують російських найманців та їхніх "місцевих терористичних партнерів" у Судані. Видання посилається на власні джерела в українських спецслужбах, котрі повідомили про операцію в африканській країні.

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За даними ЗМІ, ці кадри були зняті впродовж останніх тижнів у невідомій частині Судану, на відео показано три окремі удари по трьох різних транспортних засобах.

Джерела Kyiv Post заявили, що бойова робота зі знищення російських найманців та їхніх місцевих партнерів-терористів у Судані, швидше за все, є роботою українських спецслужб. Якої саме спецслужби – не уточнюється.

Джерело видання також додало, що "триває планова робота".

ДОВІДКА. Терористична Група Вагнера вперше з'явилася в Судані у 2017 році на запрошення тодішнього місцевого диктатора Омара аль-Башира (який правив 30 років) після його зустрічі з російським диктатором



Український Центр національного спротиву повідомляв, що після



Французьке видання Le Monde Терористична Група Вагнера вперше з'явилася в Судані у 2017 році на запрошення тодішнього місцевого диктатора Омара аль-Башира (який правив 30 років) після його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. За даними Deutsche Welle, вагнерівці створили підконтрольну своєму ватажку Євгену Пригожину компанію Meroe Gold для управління своїми операціями в африканській державі. Пізніше ця компанія потрапила під санкції міністерства фінансів США. Meroe Gold – дочірнє підприємство фірми "М-Інвест", яке належало Пригожину, – швидко розпочала розвідку золотих ресурсів Судану.Український Центр національного спротиву повідомляв, що після ймовірної загибелі Пригожина, колишні вагнерівці стали підписувати контракти для охорони та участі у бойових діях в Африці у так званій приватній військовій компанії ТОВ "ГардСервіс".Французьке видання Le Monde повідомило , що російські найманці в країнах Африки тепер працюють під новою назвою – "Африканський корпус", це відсилання до нацистського Третього Рейху.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов відповів LIGA.net, що не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію, опубліковану Kyiv Post.

На початку листопада 2023 року видання публікувало два відео, на яких, як стверджується, українські спецпризначенці полювали на вагнерівців у Судані. Джерело Kyiv Post у секторі безпеки та оборони України заявило, що в цій африканській країні триває операція із "зачистки ПВК "Вагнер", їхніх місцевих терористів і співробітників спецслужб РФ".

Тоді ж Юсов теж відповів LIGA.net, що військова розвідка не може підтвердити або спростувати цю інформацію.

"У цій ситуації слід, можливо, згадати цитату генерал-лейтенанта Кирила Буданова про те, що російські воєнні злочинці й власне їхні поплічники будуть покарані, хай би де вони перебували та в якій точці світу були", – сказав представник ГУР.

ДОВІДКА. Видання Kyiv Post із 2018 року належить одеському забудовнику Аднану Ківану. Про конфлікт між новим власником та редакцією у 2021 році можна Видання Kyiv Post із 2018 року належить одеському забудовнику Аднану Ківану. Про конфлікт між новим власником та редакцією у 2021 році можна прочитати тут

Вуличні бої у столиці Судану Хартумі розпочалися 15 квітня 2023 року внаслідок розбіжностей між двома місцевими воєначальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом та Мухаммедом Хамданом Дагло. Обидва обіймали високі посади у військовому уряді Судану, сформованому після перевороту 2019 року, який повалив багаторічного лідера країни Омара аль-Башира.

25 квітня українська розвідка евакуювала з Хартума громадян України, Грузії та Перу.

Сили швидкого реагування Судану (Rapid Support Forces, RSF) на чолі з генералом Хамданом Дагло виступили проти уряду, заявивши, що прагнуть встановити в країні демократію. З кінця травня за домовленістю сторін, що воюють, у Хартумі діяв режим перемир'я, 17 вересня стало відомо про поновлення боїв.

13 жовтня блогер Орест Сохар із посиланням на джерело в українських спецслужбах опублікував відео: на ньому, ймовірно, українська розвідка атакує RSF у Судані.

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