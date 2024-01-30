Украинское издание Kyiv Post опубликовало видео, на котором, как утверждается, украинские беспилотники уничтожают российских наемников и их "местных террористических партнеров" в Судане. Издание ссылается на собственные источники в украинских спецслужбах, сообщивших об операции в африканской стране.

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По данным СМИ, эти кадры были сняты на протяжении последних недель в неизвестной части Судана, на видео показаны три отдельных удара по трем разным транспортным средствам.

Источники Kyiv Post заявили, что боевая работа по уничтожению российских наемников и их местных партнеров-террористов в Судане, скорее всего, является работой украинских спецслужб. Какой именно спецслужбы – не уточняется.

Источник издания также добавил, что "длится плановая работа".

СПРАВКА. Террористическая Группа Вагнера впервые появилась в Судане в 2017 году по приглашению тогдашнего местного диктатора Омара аль-Башира (правившего 30 лет) после его встречи с российским диктатором



Украинский Центр национального сопротивления сообщал, что после



Французское издание Le Monde Террористическая Группа Вагнера впервые появилась в Судане в 2017 году по приглашению тогдашнего местного диктатора Омара аль-Башира (правившего 30 лет) после его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. По данным Deutsche Welle, вагнеровцы создали подконтрольную своему главарю Евгению Пригожину компанию Meroe Gold для управления своими операциями в африканском государстве. Позже эта компания попала под санкции министерства финансов США. Meroe Gold – принадлежащее Пригожину дочернее предприятие фирмы "М-Инвест" – быстро начала разведку золотых ресурсов Судана.Украинский Центр национального сопротивления сообщал, что после вероятной гибели Пригожина, бывшие вагнеровцы стали подписывать контракты по охране и участию в боевых действиях в Африке в так называемой частной военной компании ООО "ГардСервис".Французское издание Le Monde сообщило , что российские наемники в странах Африки теперь работают под новым названием – "Африканский корпус", это отсылка к нацистскому Третьему Рейху.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов ответил LIGA.net, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, опубликованную Kyiv Post.

В начале ноября 2023 года издание публиковало два видео, на которых, как утверждается, украинские спецназовцы охотились на вагнеровцев в Судане. Источник Kyiv Post в секторе безопасности и обороны Украины заявил, что в этой африканской стране идет операция по "зачистке ЧВК "Вагнер", их местных террористов и сотрудников спецслужб РФ".

Тогда же Юсов также ответил LIGA.net, что военная разведка не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"В этой ситуации следует, возможно, вспомнить цитату генерал-лейтенанта Кирилла Буданова о том, что российские военные преступники и собственно их приспешники будут наказаны, где бы они ни находились и в какой точке мира ни были", – сказал представитель ГУР.

СПРАВКА. Издание Kyiv Post с 2018 года принадлежит одесскому застройщику Аднану Кивану. О конфликте между новым владельцем и редакцией в 2021 году можно Издание Kyiv Post с 2018 года принадлежит одесскому застройщику Аднану Кивану. О конфликте между новым владельцем и редакцией в 2021 году можно прочитать здесь

Уличные бои в столице Судана Хартуме начались 15 апреля 2023 года из-за разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Дагло. Оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, который сверг многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

25 апреля украинская разведка эвакуировала из Хартума граждан Украины, Грузии и Перу.

Силы быстрого реагирования Судана (Rapid Support Forces, RSF) во главе с генералом Хамданом Дагло выступили против правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию. С конца мая по договоренности воюющих сторон в Хартуме действовал режим перемирия, 17 сентября стало известно о возобновлении боев.

13 октября блогер Орест Сохар со ссылкой на источник в украинских спецслужбах опубликовал видео: на нем, вероятно, украинская разведка атакует RSF в Судане.

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