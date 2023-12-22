WSJ написало, що Патрушев організував вбивство Пригожина. У Буданова прокоментували

Микола Патрушев (Фото: EPA)

Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників у російських та західних спецслужбах написало, що до вбивства ватажка терористичної Групи Вагнера Євгена Пригожина безпосередньо причетний секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

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Патрушев вважається одним із найближчих соратників та ідейних однодумців Путіна. Він, як і голова Кремля, є вихідцем із Санкт-Петербурга та офіцером Комітету державної безпеки СРСР (КДБ), а після 1991 року – Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ), яку він очолював з 1999 до 2008 року. Начальник української розвідки Кирило Буданов говорив, що Патрушев "не дурень", а також наголошував, що останній є найбільш наближеною до Путіна особою.

Журналісти написали, що Патрушев з літа 2022 року попереджав диктатора Володимира Путіна про те, що Пригожин перестає підкорятися Кремлю і стає небезпечним для влади, але його слова довго ігнорувалися через успіхи Вагнера у війні проти України.

У жовтні 2022 року Пригожин поскаржився Путіну на нестачу боєприпасів, і після цього диктатор почав ігнорувати ватажка Вагнера, не відповідаючи на його дзвінки та не коментуючи публічні конфлікти терористів із Міноборони РФ.

Зазначається, що після початку "бунту" Групи Вагнера у червні 2023 року Патрушев "взяв ситуацію під контроль" — він телефонував офіцерам, які були близькі до Пригожина, щоб переконати його припинити "заколот". Також секретар Радбезу РФ зв'язався з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком та президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.

WSJ заявляє, що Патрушев домовився про посередництво з Лукашенком, а також просив Токаєва надати військову допомогу на випадок, якби російська армія не спромоглася стримати марш терористів на Москву, проте казахський лідер відмовився.

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Видання пише, що після закінчення "заколоту" Патрушев віддав своєму підлеглому наказ розробити план вбивства Пригожина — коли останній чекав на посадку на літак в аеропорту Москви, під крило підклали бомбу. Коли бізнес-джет піднявся у повітря, бомба вибухнула.

LIGA.net звернулася за коментарем до представника української військової розвідки Андрія Юсова, який заявив, що Україна досі не має реальних доказів загибелі Пригожина.

"У нас немає стовідсоткової інформації, яка б підтвердила загибель Пригожина. Це те, що можна констатувати сьогодні. Якщо ситуація зміниться, то її уточнюватимемо. Всі інші матеріали та дослідження цікаві, але в цій ситуації потрібна гарантія, яка однозначно підтвердила б загибель ватажка Вагнера", — сказав Юсов.

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