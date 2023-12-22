WSJ написало, що Патрушев організував вбивство Пригожина. У Буданова прокоментували
Микола Патрушев (Фото: EPA)

Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників у російських та західних спецслужбах написало, що до вбивства ватажка терористичної Групи Вагнера Євгена Пригожина безпосередньо причетний секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Патрушев вважається одним із найближчих соратників та ідейних однодумців Путіна. Він, як і голова Кремля, є вихідцем із Санкт-Петербурга та офіцером Комітету державної безпеки СРСР (КДБ), а після 1991 року – Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ), яку він очолював з 1999 до 2008 року. Начальник української розвідки Кирило Буданов говорив, що Патрушев "не дурень", а також наголошував, що останній є найбільш наближеною до Путіна особою.

Журналісти написали, що Патрушев з літа 2022 року попереджав диктатора Володимира Путіна про те, що Пригожин перестає підкорятися Кремлю і стає небезпечним для влади, але його слова довго ігнорувалися через успіхи Вагнера у війні проти України.

У жовтні 2022 року Пригожин поскаржився Путіну на нестачу боєприпасів, і після цього диктатор почав ігнорувати ватажка Вагнера, не відповідаючи на його дзвінки та не коментуючи публічні конфлікти терористів із Міноборони РФ.

Зазначається, що після початку "бунту" Групи Вагнера у червні 2023 року Патрушев "взяв ситуацію під контроль" — він телефонував офіцерам, які були близькі до Пригожина, щоб переконати його припинити "заколот". Також секретар Радбезу РФ зв'язався з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком та президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.

WSJ заявляє, що Патрушев домовився про посередництво з Лукашенком, а також просив Токаєва надати військову допомогу на випадок, якби російська армія не спромоглася стримати марш терористів на Москву, проте казахський лідер відмовився.

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Видання пише, що після закінчення "заколоту" Патрушев віддав своєму підлеглому наказ розробити план вбивства Пригожина — коли останній чекав на посадку на літак в аеропорту Москви, під крило підклали бомбу. Коли бізнес-джет піднявся у повітря, бомба вибухнула.

LIGA.net звернулася за коментарем до представника української військової розвідки Андрія Юсова, який заявив, що Україна досі не має реальних доказів загибелі Пригожина.

"У нас немає стовідсоткової інформації, яка б підтвердила загибель Пригожина. Це те, що можна констатувати сьогодні. Якщо ситуація зміниться, то її уточнюватимемо. Всі інші матеріали та дослідження цікаві, але в цій ситуації потрібна гарантія, яка однозначно підтвердила б загибель ватажка Вагнера", — сказав Юсов.

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