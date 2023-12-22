WSJ написало, що Патрушев організував вбивство Пригожина. У Буданова прокоментували
Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників у російських та західних спецслужбах написало, що до вбивства ватажка терористичної Групи Вагнера Євгена Пригожина безпосередньо причетний секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
Журналісти написали, що Патрушев з літа 2022 року попереджав диктатора Володимира Путіна про те, що Пригожин перестає підкорятися Кремлю і стає небезпечним для влади, але його слова довго ігнорувалися через успіхи Вагнера у війні проти України.
У жовтні 2022 року Пригожин поскаржився Путіну на нестачу боєприпасів, і після цього диктатор почав ігнорувати ватажка Вагнера, не відповідаючи на його дзвінки та не коментуючи публічні конфлікти терористів із Міноборони РФ.
Зазначається, що після початку "бунту" Групи Вагнера у червні 2023 року Патрушев "взяв ситуацію під контроль" — він телефонував офіцерам, які були близькі до Пригожина, щоб переконати його припинити "заколот". Також секретар Радбезу РФ зв'язався з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком та президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.
WSJ заявляє, що Патрушев домовився про посередництво з Лукашенком, а також просив Токаєва надати військову допомогу на випадок, якби російська армія не спромоглася стримати марш терористів на Москву, проте казахський лідер відмовився.
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Видання пише, що після закінчення "заколоту" Патрушев віддав своєму підлеглому наказ розробити план вбивства Пригожина — коли останній чекав на посадку на літак в аеропорту Москви, під крило підклали бомбу. Коли бізнес-джет піднявся у повітря, бомба вибухнула.
LIGA.net звернулася за коментарем до представника української військової розвідки Андрія Юсова, який заявив, що Україна досі не має реальних доказів загибелі Пригожина.
"У нас немає стовідсоткової інформації, яка б підтвердила загибель Пригожина. Це те, що можна констатувати сьогодні. Якщо ситуація зміниться, то її уточнюватимемо. Всі інші матеріали та дослідження цікаві, але в цій ситуації потрібна гарантія, яка однозначно підтвердила б загибель ватажка Вагнера", — сказав Юсов.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок Групи Вагнера і пасажири, що перебували в літаку, не вижили.
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