Джордж Буш згадав, як Пригожин подавав йому їжу. Каже, що шокований: їх фото разом

Колишній президент США Джордж Буш-молодший згадав, як ватажок терористів групи Вагнера Євген Пригожин подавав йому їжу у 2006 році. Про це він повідомив під час виступу на YES, цитує його Yahoo News.

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За його словами, він був шокований, коли зрозумів, що Пригожин подавав йому вечерю у 2006 році.

"Ні, що мене шокує, то це те, що днями я побачив фотографію саміту G8 у Санкт-Петербурзі, де він був хлопцем, який подавав мені їжу. Він був шеф-кухарем Путіна, і він був на фотографії", — сказав Буш.

Він зазначив, що не міг згадати, що бачився із Пригожиним.

"Все, що я знаю, це те, що я вижив", — заявив політик.

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