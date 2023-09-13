Джордж Буш згадав, як Пригожин подавав йому їжу. Каже, що шокований: їх фото разом
13.09.2023, 11:34
Джордж Буш, Євген Пригожин та Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)
Колишній президент США Джордж Буш-молодший згадав, як ватажок терористів групи Вагнера Євген Пригожин подавав йому їжу у 2006 році. Про це він повідомив під час виступу на YES, цитує його Yahoo News.
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За його словами, він був шокований, коли зрозумів, що Пригожин подавав йому вечерю у 2006 році.
"Ні, що мене шокує, то це те, що днями я побачив фотографію саміту G8 у Санкт-Петербурзі, де він був хлопцем, який подавав мені їжу. Він був шеф-кухарем Путіна, і він був на фотографії", — сказав Буш.
Він зазначив, що не міг згадати, що бачився із Пригожиним.
"Все, що я знаю, це те, що я вижив", — заявив політик.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок Групи Вагнера і всі пасажири, які перебували у літаку, не вижили.
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