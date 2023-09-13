Джордж Буш вспомнил, как Пригожин подавал ему еду. Говорит, что шокирован: старое фото

Бывший президент США Джордж Буш-младший вспомнил, как главарь террористов группы Вагнера Евгений Пригожин подавал ему еду в 2006 году. Об этом он сообщил во время выступления на форуме YES, цитирует его Yahoo News.

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По его словам, он был шокирован, когда понял, что Пригожин подавал ему ужин в 2006 году.

"Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду. Он был шеф-поваром Путина, и он был на фотографии", — сказал Буш.

Он отметил, что не мог вспомнить, что виделся с Пригожиным.

"Все, что я знаю, это то, что я выжил", — заявил политик.

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