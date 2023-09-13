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Джордж Буш вспомнил, как Пригожин подавал ему еду. Говорит, что шокирован: старое фото

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13.09.2023, 11:34
Джордж Буш вспомнил, как Пригожин подавал ему еду. Говорит, что шокирован: старое фото - Фото
Джордж Буш, Евгений Пригожин и Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Бывший президент США Джордж Буш-младший вспомнил, как главарь террористов группы Вагнера Евгений Пригожин подавал ему еду в 2006 году. Об этом он сообщил во время выступления на форуме YES, цитирует его Yahoo News.

По его словам, он был шокирован, когда понял, что Пригожин подавал ему ужин в 2006 году. 

"Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду. Он был шеф-поваром Путина, и он был на фотографии", — сказал Буш. 

Он отметил, что не мог вспомнить, что виделся с Пригожиным. 

"Все, что я знаю, это то, что я выжил", — заявил политик. 

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Дмитрий Гриниченко
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