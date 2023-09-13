Джордж Буш вспомнил, как Пригожин подавал ему еду. Говорит, что шокирован: старое фото
13.09.2023, 11:34
Джордж Буш, Евгений Пригожин и Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)
Бывший президент США Джордж Буш-младший вспомнил, как главарь террористов группы Вагнера Евгений Пригожин подавал ему еду в 2006 году. Об этом он сообщил во время выступления на форуме YES, цитирует его Yahoo News.
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По его словам, он был шокирован, когда понял, что Пригожин подавал ему ужин в 2006 году.
"Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду. Он был шеф-поваром Путина, и он был на фотографии", — сказал Буш.
Он отметил, что не мог вспомнить, что виделся с Пригожиным.
"Все, что я знаю, это то, что я выжил", — заявил политик.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь Группы Вагнера и все находившиеся в самолете пассажиры не выжили.
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