WSJ написало, что Патрушев организовал убийство Пригожина. У Буданова прокомментировали

Николай Патрушев (Фото: EPA)

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников в российских и западных спецслужбах написало, что к убийству главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина непосредственно причастен секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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Патрушев считается одним из ближайших соратников и идейных единомышленников Путина. Он, как и глава Кремля, является выходцем из Санкт-Петербурга и офицером Комитета государственной безопасности СССР (КГБ), а после 1991 года — Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), которую он возглавлял с 1999 по 2008 годы. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что Патрушев "не дурак", а также подчеркивал, что последний является наиболее приближенным к Путину лицом.

Журналисты написали, что Патрушев с лета 2022 года предупреждал диктатора Владимира Путина о том, что Пригожин перестает подчиняться Кремлю и становится опасным для власти, но его слова долго игнорировались из-за успехов Вагнера в войне против Украины.

В октябре 2022 года Пригожин пожаловался Путину на нехватку боеприпасов и после этого диктатор начал игнорировать главаря Вагнера, не отвечая на его звонки и не комментируя публичные конфликты террористов с Минобороны РФ.

Отмечается, что после начала "бунта" группы Вагнера в июне 2023 года Патрушев "взял ситуацию под контроль" — он звонил офицерам, которые были близки к Пригожину, чтобы убедить его прекратить "мятеж". Также секретарь совбеза РФ связался с диктатором Беларуси Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

WSJ заявляет, что Патрушев договорился о посредничестве с Лукашенко, а также просил Токарева оказать военную помощь на случай, если бы российская армия не смогла сдержать марш террористов на Москву, однако казахский лидер отказался.

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Издание пишет, что после окончания "мятежа" Патрушев отдал своему подчиненному приказ разработать план убийства Пригожина — когда последний ожидал посадки на самолет в аэропорту Москвы, под крыло подложили бомбу. Когда бизнес-джет поднялся в воздух, бомба взорвалась.

LIGA.net обратилась за комментарием к представителю украинской военной разведки Андрею Юсову, который заявил, что Украина до сих пор не имеет реальных доказательств гибели Пригожина.

"У нас нет стопроцентной информации, которая подтвердила бы гибель Пригожина. Это то, что можно констатировать сегодня. Если ситуация изменится, то будем ее уточнять. Все остальные материалы и исследования интересны, но в данной ситуации нужна гарантия, которая однозначно бы подтвердила гибель главаря Вагнера", — сказал Юсов.

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