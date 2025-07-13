Росія масштабує пропагандистську мережу в Африці – воєнна розвідка

Мовлення російських пропагандистських медіа ведеться більш ніж у 40 країнах Африки шістьма мовами

RT (Ілюстративне фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

Росія нарощує інформаційну присутність у державах Африки, розбудовуючи мережі пропагандистського ресурсу ТАСС та телеканалу RT. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

У розвідці заявили, що для просування кремлівських наративів активно використовуються ресурси державних медіа, а саме агентства ТАСС і телеканалу RT.

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Наразі мовлення російських пропагандистських медіа ведеться більш ніж у 40 країнах Африки шістьма мовами. З червня 2025 року розпочато переклад контенту португальською для ринків Мозамбіку й Анголи. До кінця року планується запуск мовлення амхарською для аудиторії в Ефіопії.

"Російська пропаганда – це загроза глобального рівня, що працює для однієї мети – територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора", – констатував Юсов.

У розвідці додали, що присутність RT на континенті зростає. Лише за два роки кількість африканських телеканалів-партнерів збільшилася з 30 до 60. Паралельно російський пропагандистський ресурс впроваджує освітні програми для місцевих журналістів: у 2024 році підготовку за російськими стандартами пройшли понад 1000 медійників. З червня 2025 року розпочато й очне навчання в Аддис-Абебі.

Аналогічні програми планують масштабувати й на інші країни. Для цього в Росії вже розпочали підбір кадрів, які очолюватимуть "кореспондентські пункти" та водночас координуватимуть освітні центри.

Свої мережі в Африці також активно розбудовує ТАСС. У планах – відкриття кореспондентських бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, ДР Конго та інших африканських країнах. Підбір персоналу для цих структур відбувається під контролем Федеральної служби безпеки Росії, додали в ГУР.

18 червня Служба зовнішньої розвідки попереджала, що Росія запускає масштабні кампанії з дезінформації, що охоплюють Африку, Латинську Америку та навіть держави Європи.

22 червня ГУР повідомляло, що російські державні корпорації просувають політичні інтереси Кремля в Африці, використовуючи інфраструктурні проєкти.