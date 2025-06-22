ГУР: Російські держкомпанії купують вплив в Африці через інфраструктурну експансію

В Південній Африці Росія створює освітню систему, яка працює на інтереси Кремля

Сиріл Рамафоза та Володимир Путін (Фото: kremlin.ru)

Російські державні корпорації просувають політичні інтереси Кремля в Африці, використовуючи інфраструктурні проєкти. Зокрема, йдеться про Росатом та російську залізницю (РЖД), повідомляє Головне управління розвідки.

"Російський вплив на Африку через інфраструктурні проєкти – це дестабілізуючий фактор, котрий під обгорткою допомоги у розвитку призводить до залежності від Москви. Росіяни використовують цей підхід на глобальному рівні", – зазначив представник розвідки Андрій Юсов.

Він розповів, що РЖД має намір реалізувати проєкти в Буркіна-Фасо, Гані та Південній Африці. У травні 2025 року було затверджено концепцію розвитку гуманітарної присутності компанії за кордоном до 2030 року.

Серед іншого, вона передбачає фінансування російськомовних шкіл та профільних ліцеїв, залучення іноземних студентів через стипендії для навчання в Росії. Окремий напрям – створення російсько-африканського університету в ПАР.

Разом з цим, як зазначили в ГУР, держкорпорація Росатом просуває проєкти, які спрямовані на формування лояльної до кремля технологічної еліти. Ведеться підготовка персоналу для роботи на атомних станціях, створюється повноцінна національна освітня система, яка працює на російські інтереси.

Зокрема, розглядається можливість відкриття філій російських вишів поблизу АЕС в Єгипті (Олександрія) – як елемент довгострокового кадрового впливу.