ГУР: Российские госкомпании покупают влияние в Африке через инфраструктурную экспансию

Сирил Рамафоза и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российские государственные корпорации продвигают политические интересы Кремля в Африке, используя инфраструктурные проекты. В частности, речь идет о Росатоме и российской железной дороге (РЖД), сообщает Главное управление разведки.

"Российское влияние на Африку через инфраструктурные проекты – это дестабилизирующий фактор, который под оберткой помощи в развитии приводит к зависимости от Москвы. Россияне используют этот подход на глобальном уровне", – отметил представитель разведки Андрей Юсов.

Он рассказал, что РЖД намерена реализовать проекты в Буркина-Фасо, Гане и Южной Африке. В мае 2025 года была утверждена концепция развития гуманитарного присутствия компании за рубежом до 2030 года.

Среди прочего она предполагает финансирование русскоязычных школ и профильных лицеев, привлечение иностранных студентов через стипендии для обучения в России. Отдельное направление – создание российско-африканского университета в ЮАР.

Вместе с этим, как отметили в ГУР, госкорпорация Росатом продвигает проекты, направленные на формирование лояльной к кремлю технологической элиты. Ведется подготовка персонала к работе на атомных станциях, создается полноценная национальная образовательная система, работающая на российские интересы.

В частности, рассматривается возможность открытия филиалов российских вузов вблизи АЭС в Египте (Александрия) как элемент долгосрочного кадрового влияния.