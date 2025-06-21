ГУР: Россия все чаще принудительно вербует на войну граждан государств Центральной Азии

РФ привлекает на войну против Украины граждан Узбекистана и Таджикистана, прибывающих как трудовые мигранты

Оккупант (Иллюстративное фото: российский ресурс)

Граждане государств Центральной Азии все чаще становятся целями принудительной мобилизации, осуществляемой российскими силовыми структурами. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

В разведке отметили, что речь идет, в частности, о гражданах Узбекистана и Таджикистана, прибывающих в РФ как трудовые мигранты.

Россияне вводят в заблуждение иностранцев обещаниями "быстрого заработка" по краткосрочным контрактам.

"На самом же деле шансы не только заработать, но и выжить – минимальны. Большинство таких "добровольцев" погибает", – подчеркнули в ГУР.

Среди недавно уничтоженных наемников граждане Узбекистана и Таджикистана:

→ Умаров Сырожиддин Сабирджанович, рядовой 164-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 11740), жетон АВ-986480, родился 19 марта 1984 года, город Ташкент;

→ Холбувозода Мухаммад Файзулло, позывной Басмач, рядовой первого мотострелкового полка (в/ч 31135), жетон АБ-052894, родился 28 января 1984 года. Контракт подписал 25 февраля 2025 года.

По данным разведки, из мобилизованных мигрантов формируют отдельные подразделения, которые преимущественно используют на наиболее опасных участках фронта.

Даже в случае выживания во время боевых действий иностранцы не могут вернуться к нормальной жизни: в странах происхождения их ждет уголовное преследование за участие в вооруженных формированиях иностранного государства с перспективой долгосрочного заключения.

Фото: ГУР