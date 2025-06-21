ГУР: Россия все чаще принудительно вербует на войну граждан государств Центральной Азии
Граждане государств Центральной Азии все чаще становятся целями принудительной мобилизации, осуществляемой российскими силовыми структурами. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
В разведке отметили, что речь идет, в частности, о гражданах Узбекистана и Таджикистана, прибывающих в РФ как трудовые мигранты.
Россияне вводят в заблуждение иностранцев обещаниями "быстрого заработка" по краткосрочным контрактам.
"На самом же деле шансы не только заработать, но и выжить – минимальны. Большинство таких "добровольцев" погибает", – подчеркнули в ГУР.
Среди недавно уничтоженных наемников граждане Узбекистана и Таджикистана:
→ Умаров Сырожиддин Сабирджанович, рядовой 164-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 11740), жетон АВ-986480, родился 19 марта 1984 года, город Ташкент;
→ Холбувозода Мухаммад Файзулло, позывной Басмач, рядовой первого мотострелкового полка (в/ч 31135), жетон АБ-052894, родился 28 января 1984 года. Контракт подписал 25 февраля 2025 года.
По данным разведки, из мобилизованных мигрантов формируют отдельные подразделения, которые преимущественно используют на наиболее опасных участках фронта.
Даже в случае выживания во время боевых действий иностранцы не могут вернуться к нормальной жизни: в странах происхождения их ждет уголовное преследование за участие в вооруженных формированиях иностранного государства с перспективой долгосрочного заключения.
- 23 апреля 2025 года в Кыргызстане правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в вербовке граждан для участия в боевых действиях в российской армии.
- 11 июня сообщалось, что суд в Узбекистане назначил пятилетнее заключение гражданину страны, воевавшему на стороне России в составе террористической группы "Вагнер".