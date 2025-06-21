ГУР: Росія дедалі частіше примусово вербує на війну громадян держав Центральної Азії
Громадяни держав Центральної Азії дедалі частіше стають цілями примусової мобілізації, яку здійснюють російські силові структури. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
У розвідці зазначили, що йдеться, зокрема, про громадян Узбекистану та Таджикистану, які прибувають у РФ як трудові мігранти.
Росіяни вводять в оману іноземців обіцянками "швидкого заробітку" за короткостроковими контрактами.
"Насправді ж шанси не лише заробити, а й вижити – мінімальні. Більшість таких "добровольців" гине", – наголосили в ГУР.
Серед нещодавно знищених найманців з-поміж громадян Узбекистану і Таджикистану:
→ Умаров Сирожиддін Сабирджанович, рядовий 164 окремої мотострілецької бригади (в/ч 11740), жетон АВ-986480, народився 19 березня 1984 року, місто Ташкент;
→ Холбувозода Мухаммад Файзулло, позивний Басмач, рядовий 1 мотострілецького полку (в/ч 31135), жетон АБ-052894, народився 28 січня 1984 року. Контракт підписав 25 лютого 2025 року.
За даними розвідки, з мобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи, які переважно використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту.
Навіть у разі виживання під час бойових дій іноземці не можуть повернутися до нормального життя: в країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою довгострокового ув’язнення.
- 23 квітня 2025 року у Киргизстані правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у вербуванні громадян для участі у бойових діях у російській армії.
- 11 червня повідомлялося, що суд в Узбекистані призначив п’ятирічне ув’язнення громадянину країни, який воював на боці Росії у складі терористичної групи "Вагнер".