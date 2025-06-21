ГУР: Росія дедалі частіше примусово вербує на війну громадян держав Центральної Азії

РФ залучає на війну проти України громадян Узбекистану та Таджикистану, які прибувають як трудові мігранти

Окупант (Ілюстративне фото: російський ресурс)

Громадяни держав Центральної Азії дедалі частіше стають цілями примусової мобілізації, яку здійснюють російські силові структури. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У розвідці зазначили, що йдеться, зокрема, про громадян Узбекистану та Таджикистану, які прибувають у РФ як трудові мігранти.

Росіяни вводять в оману іноземців обіцянками "швидкого заробітку" за короткостроковими контрактами.

"Насправді ж шанси не лише заробити, а й вижити – мінімальні. Більшість таких "добровольців" гине", – наголосили в ГУР.

Серед нещодавно знищених найманців з-поміж громадян Узбекистану і Таджикистану:

→ Умаров Сирожиддін Сабирджанович, рядовий 164 окремої мотострілецької бригади (в/ч 11740), жетон АВ-986480, народився 19 березня 1984 року, місто Ташкент;

→ Холбувозода Мухаммад Файзулло, позивний Басмач, рядовий 1 мотострілецького полку (в/ч 31135), жетон АБ-052894, народився 28 січня 1984 року. Контракт підписав 25 лютого 2025 року.

За даними розвідки, з мобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи, які переважно використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту.

Навіть у разі виживання під час бойових дій іноземці не можуть повернутися до нормального життя: в країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою довгострокового ув’язнення.

Фото: ГУР