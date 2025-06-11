В Узбекистані п'ять років тюрми отримав колишній "вагнерівець" – громадянин країни

Після повернення на батьківщину з України в жовтні 2024 року узбекистанця заарештували за участь у збройному конфлікті як найманця

Фото: ЕРА/SERGEI ILNITSKY

Суд в Узбекистані призначив п’ятирічне ув’язнення громадянину країни, який воював на боці Росії у складі терористичної групи "Вагнер". Про це повідомляє видання Gazeta.uz.

Зазначається, що у 2021 році чоловік поїхав на заробітки до Росії, але вже в березні 2022-го був засуджений до восьми років колонії за обвинуваченням у розповсюдженні наркотиків. Його утримували в Самарській області.

У листопаді того ж року він вступив до лав "Вагнера" та близько шести місяців брав участь у боях проти України. За службу його звільнили достроково, виплатили 500 000 руб і вручили кілька "нагород", зокрема – за бої в Соледарі на Донеччині.

Після повернення на батьківщину в жовтні 2024 року його заарештували за участь у збройному конфлікті як найманця.

Під час слухань він розповів, що до групи "Вагнера" активно вербували в’язнів. За його словами, росіяни могли вступати добровільно, тоді як уродженцям Центральної Азії, які відмовлялися, погрожували стратою. Засуджений стверджував, що троє чоловіків справді були розстріляні після відмови, що змусило інших погодитись на участь у війні.

Загалом, за його даними, "Вагнер" завербував близько 200 в’язнів з Центральної Азії, серед них приблизно 100 громадян Узбекистану.

23 червня 2023 року колишній ватажок групи "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.

30 червня начальник ГУР Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.

23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи "Вагнера" і пасажири, що перебували в літаку, не вижили.

Після цього група "Вагнера" як самостійна сила з літа 2023 року фактично перестала існувати. Її структури були розпорошені, частково знищені або інтегровані у російську армію та спецслужби. Найманці ж або повернулись у РФ, або продовжили роботу за кордоном уже в нових формаціях.