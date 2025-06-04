Зеленський заявив, що буде думати про створення в Україні приватних військових компаній

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Stringer)

Президент Володимир Зеленський заявив, що подумає над внесенням змін до українського законодавства та створенням приватних військових компаній. Таку думку він висловив на пресконференції, коментуючи так званий російський меморандум щодо завершення війни.

У четвертому пункті "меморандуму", який російська делегація передала українській під час переговорів у Стамбулі 2 червня, йдеться про "обмеження чисельності ЗСУ та розпуск націоналістичних формувань – ПВК тощо".

Зеленський нагадав, що українська армія не має жодних приватних формувань.

"Якщо вони кажуть про "Азов", то ми знаємо, що це Національна гвардія. Якщо вони кажуть про приватну армію і формування, то у нас їх немає просто згідно з нашим законодавством. Хоча тепер я буду думати про це після ультиматумів", – сказав глава держави.

Він нагадав, що Росія має Вагнер – приватну військову компанію, яка брала участь у повномасштабній війні проти України.

2 червня 2025 року відбувся другий раунд переговорів між Україною та РФ. Він тривав понад годину.

Міністр оборони Умєров повідомив, що за підсумками переговорів сторони домовилися про обмін полоненими та репатріацію 6000 тіл загиблих військових.

Головні російські пропагандистські агенції ТАСС та РІА Новості опублікували текст "меморандуму". У тексті знову територіальні претензії, вимоги роззброєння та нейтрального статусу України.