Зеленский заявил, что будет думать о создании в Украине частных военных компаний

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Stringer)

Президент Владимир Зеленский заявил, что подумает над внесением изменений в украинское законодательство и созданием частных военных компаний. Такое мнение он высказал на пресс-конференции, комментируя так называемый российский меморандум по завершению войны.

В четвертом пункте "меморандума", который российская делегация передала украинской во время переговоров в Стамбуле 2 июня, речь идет об "ограничении численности ВСУ и роспуске националистических формирований – ЧВК и т.д.".

Зеленский напомнил, что у украинской армии нет никаких частных формирований.

"Если они говорят об "Азове", то мы знаем, что это Национальная гвардия. Если они говорят о частной армии и формировании, то у нас их нет просто согласно нашему законодательству. Хотя теперь я буду думать об этом после ультиматумов", – сказал глава государства.

Он напомнил, что у России есть Вагнер – частная военная компания, которая участвовала в полномасштабной войне против Украины.

2 июня 2025 года состоялся второй раунд переговоров между Украиной и РФ. Он длился больше часа.

Министр обороны Умеров сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились об обмене пленными и репатриации 6000 тел погибших военных.

Главные российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости опубликовали текст "меморандума". В тексте снова территориальные претензии, требования разоружения и нейтрального статуса Украины.