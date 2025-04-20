Россия в первую очередь пытается вернуть из плена вагнеровцев – ГУР
Во время обменов пленными Россия в первую очередь пытается вернуть наемников группы Вагнера и представителей отдельных регионов и служб. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Кого они хотят видеть в первую очередь? Ну, списки разные. Мы можем вспоминать, когда активно действовала группировка "Вагнер", по возвращению их действительно упорно работают. Также отдельные представители отдельных регионов, отдельных служб очень болеют своими", – сказал он.
Украина в свою очередь предоставляет приоритет в возвращении тяжелобольных и тяжелораненых.
Вчера, 19 апреля, Украине удалось вернуть из российского плена 277 человек. Это воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники, защищавшие Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожье и Луганской области.
- 5 февраля 2025 Украина вернула из российского плена 150 военнослужащих.
- 19 марта Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Еще 22 украинских военных возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов.