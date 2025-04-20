Россия в первую очередь пытается вернуть из плена вагнеровцев – ГУР

Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

Во время обменов пленными Россия в первую очередь пытается вернуть наемников группы Вагнера и представителей отдельных регионов и служб. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Кого они хотят видеть в первую очередь? Ну, списки разные. Мы можем вспоминать, когда активно действовала группировка "Вагнер", по возвращению их действительно упорно работают. Также отдельные представители отдельных регионов, отдельных служб очень болеют своими", – сказал он.

Украина в свою очередь предоставляет приоритет в возвращении тяжелобольных и тяжелораненых.

Вчера, 19 апреля, Украине удалось вернуть из российского плена 277 человек. Это воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники, защищавшие Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожье и Луганской области.