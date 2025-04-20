Росія першочергово намагається повернути з полону вагнерівців – ГУР
Андрій Юсов (Фото: LIGA.net)

Під час обмінів полоненими Росія першочергово намагається повернути найманців групи Вагнера та представників окремих регіонів і служб. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Кого вони хочуть бачити в першу чергу? Ну, списки різні. Ми можемо згадувати, коли активно діяло угруповування "Вагнер", по поверненню їхньому справді наполегливо працюють. Також окремі представники окремих регіонів, окремих служб дуже вболівають за своїх", – сказав він.

Україна своєю чергою надає пріоритет у поверненні важкохворих та важкопоранених.

Учора, 19 квітня, Україні вдалося повернути з російського полону 277 людей. Це воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники, які захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині.

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