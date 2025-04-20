Обмін полоненими напередодні Великодня готувався довго, кілька разів переносився – ГУР
Обмін полоненими, який відбувся між Україною та Росією напередодні Великодня, готувався довго, терміни кілька разів посувалися. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
"Цей обмін готувався довго, терміни декілька разів посувалися, але безумовно Великдень був додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся", – сказав він, зазначивши, що обмін став одним з найбільших від початку повномасштабної війни.
Відповідаючи на запитання, у якому стані були українці, яких повернули додому, Юсов сказав: "У різному".
За його словами, серед повернутих є в тому числі важко хворі та важкопоранені – ті, хто мають повертатися в першу чергу.
Учора, 19 квітня, Україні вдалося повернути з російського полону 277 людей. Це воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники, які захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині.
- 5 лютого 2025 року Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців.
- 19 березня Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 175 на 175. Ще 22 українські військові повертаються додому завдяки заходам поза обмінами.