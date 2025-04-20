Обмін полоненими напередодні Великодня готувався довго, кілька разів переносився – ГУР

Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що вже готуються нові операції з повернення українців з російського полону

Андрій Юсов (Фото: LIGA.net)

Обмін полоненими, який відбувся між Україною та Росією напередодні Великодня, готувався довго, терміни кілька разів посувалися. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Цей обмін готувався довго, терміни декілька разів посувалися, але безумовно Великдень був додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся", – сказав він, зазначивши, що обмін став одним з найбільших від початку повномасштабної війни.

Відповідаючи на запитання, у якому стані були українці, яких повернули додому, Юсов сказав: "У різному".

За його словами, серед повернутих є в тому числі важко хворі та важкопоранені – ті, хто мають повертатися в першу чергу.

Учора, 19 квітня, Україні вдалося повернути з російського полону 277 людей. Це воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники, які захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині.