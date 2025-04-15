Військові самі визначатимуть, кому нараховуватимуть їхні виплати у разі полону: постанова

Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Кабмін 15 квітня схвалив постанову, що дозволяє військовослужбовцям самостійно вирішувати, кому нараховуватиметься грошове забезпечення у разі потрапляння в полон. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Відтепер кожен військовий зможе самостійно визначити, кому саме нараховуватиметься його грошове забезпечення у разі потрапляння в полон. Для цього достатньо скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця", – йдеться у повідомленні.

Зміни стосуються виплат для військових, які:

→ потрапили в полон;

→ є заручниками;

→ перебувають у нейтральних країнах;

→ визнані зниклими безвісти.

Також постановою передбачено покращення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК і СП, щоб легше ідентифікувати тих, хто має право на ці виплати.

8 жовтня 2024 року депутати Верховної Ради ухвалили в цілому закон, який передбачає, що військовий може сам визначити членів сімʼї, яким будуть здійснюватись виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон.