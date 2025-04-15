Военные сами будут определять, кому будут начисляться их выплаты в случае плена

Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Кабмин 15 апреля одобрил постановление, разрешающее военнослужащим самостоятельно решать, кому будет начисляться денежное довольствие в случае попадания в плен. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Отныне каждый военный сможет самостоятельно определить, кому именно будет начисляться его денежное довольствие в случае попадания в плен. Для этого достаточно составить личное распоряжение, удостоверяемое командиром или нотариусом. Оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего", — говорится в сообщении.

Изменения касаются выплат для военных, которые:

→ попали в плен;

→ являются заложниками;

→ находятся в нейтральных странах;

→ признаны пропавшими без вести.

Также постановлением предусмотрено улучшение доступа к информации из государственных реестров для ТЦК и СП, чтобы легче идентифицировать тех, кто имеет право на эти выплаты.

8 октября 2024 года депутаты Верховной Рады приняли в целом закон, предусматривающий, что военный может сам определить членов семьи, которым будут осуществляться выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен.