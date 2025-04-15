Военные сами будут определять, кому будут начисляться их выплаты в случае плена
Кабмин 15 апреля одобрил постановление, разрешающее военнослужащим самостоятельно решать, кому будет начисляться денежное довольствие в случае попадания в плен. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
"Отныне каждый военный сможет самостоятельно определить, кому именно будет начисляться его денежное довольствие в случае попадания в плен. Для этого достаточно составить личное распоряжение, удостоверяемое командиром или нотариусом. Оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего", — говорится в сообщении.
Изменения касаются выплат для военных, которые:
→ попали в плен;
→ являются заложниками;
→ находятся в нейтральных странах;
→ признаны пропавшими без вести.
Также постановлением предусмотрено улучшение доступа к информации из государственных реестров для ТЦК и СП, чтобы легче идентифицировать тех, кто имеет право на эти выплаты.
- 8 октября 2024 года депутаты Верховной Рады приняли в целом закон, предусматривающий, что военный может сам определить членов семьи, которым будут осуществляться выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен.