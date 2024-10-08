Рада дозволила військовим визначати осіб для виплат у разі їх зникнення безвісти або полону

Парламент (Фото: пресслужба ВРУ)

На засіданні у вівторок, 8 жовтня, депутати Верховної Ради ухвалили в цілому закон, який передбачає, що військовий може сам визначити членів сімʼї, яким будуть здійснюватись виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон. Про це повідомив депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

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За цю ініціативу проголосував 301 депутат.

Згідно з текстом закону №11407, опублікованого на сайті парламенту, військовослужбовець матиме право скласти у письмовій формі особисте розпорядження на випадок потрапляння його в полон чи зникнення безвісти, кому буде надходити грошове забезпечення.

У разі відсутності такого розпорядження кошти виплачуватимуть рівними частками дружині (чоловіку), законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від віку), батькам (крім дітей, батьків та інших осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, які позбавлені батьківських прав, за умови що ці права не були поновлені).

У другу чергу у разі відсутності розпорядження виплати передбачені повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець, у загальному розмірі, що не перевищує 20% грошового забезпечення військовослужбовця.

У законі зазначається, що дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили військову частину.