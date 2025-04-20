Обмен пленными накануне Пасхи готовился долго, несколько раз переносился – ГУР
Обмен пленными, который состоялся между Украиной и Россией в канун Пасхи, готовился долго, сроки несколько раз продвигались. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
"Этот обмен готовился долго, сроки несколько раз продвигались, но безусловно Пасха была дополнительным фактором, чтобы этот обмен состоялся", – сказал он, отметив, что обмен стал одним из самых больших с начала полномасштабной войны.
Отвечая на вопрос, в каком состоянии находились украинцы, которых вернули домой, Юсов сказал: "В разном".
По его словам, среди возвращенных есть в том числе тяжело больные и тяжелораненые – те, кто должен возвращаться в первую очередь.
Вчера, 19 апреля, Украине удалось вернуть из российского плена 277 человек. Это воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники, защищавшие Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожье и Луганщине.
- 5 февраля 2025 года Украина вернула из российского плена 150 военнослужащих.
- 19 марта Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Еще 22 украинских военных возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов.