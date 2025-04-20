Обмен пленными накануне Пасхи готовился долго, несколько раз переносился – ГУР

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что уже готовятся новые операции по возвращению украинцев из российского плена

Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

Обмен пленными, который состоялся между Украиной и Россией в канун Пасхи, готовился долго, сроки несколько раз продвигались. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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"Этот обмен готовился долго, сроки несколько раз продвигались, но безусловно Пасха была дополнительным фактором, чтобы этот обмен состоялся", – сказал он, отметив, что обмен стал одним из самых больших с начала полномасштабной войны.

Отвечая на вопрос, в каком состоянии находились украинцы, которых вернули домой, Юсов сказал: "В разном".

По его словам, среди возвращенных есть в том числе тяжело больные и тяжелораненые – те, кто должен возвращаться в первую очередь.

Вчера, 19 апреля, Украине удалось вернуть из российского плена 277 человек. Это воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники, защищавшие Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожье и Луганщине.