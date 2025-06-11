В Узбекистане пять лет тюрьмы получил бывший "вагнеровец" – гражданин страны

После возвращения на родину из Украины в октябре 2024 года узбекистанца арестовали за участие в вооруженном конфликте как наемника

Фото: ЕРА/SERGEI ILNITSKY

Суд в Узбекистане назначил пятилетнее заключение гражданину страны, воевавшему на стороне России в составе террористической группы "Вагнер". Об этом сообщает издание Gazeta.uz.

Отмечается, что в 2021 году мужчина уехал на заработки в Россию, но уже в марте 2022-го был приговорен к восьми годам колонии по обвинению в распространении наркотиков. Его содержали в Самарской области.

В ноябре того же года он вступил в ряды "Вагнера" и около шести месяцев участвовал в боях против Украины. За службу его освободили досрочно, выплатили 500 000 руб и вручили несколько "наград", в частности за бои в Соледаре Донецкой области.

После возвращения на родину в октябре 2024 года он был арестован за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника.

В ходе слушаний он рассказал, что в группу "Вагнера" активно вербовали заключенных. По его словам, россияне могли поступать добровольно, тогда как отказывающимся уроженцам Центральной Азии угрожали казнью. Осужденный утверждал, что трое мужчин были расстреляны после отказа, что заставило других согласиться на участие в войне.

В общей сложности, по его данным, "Вагнер" завербовал около 200 узников из Центральной Азии, среди них около 100 граждан Узбекистана.

23 июня 2023 года бывший главарь группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.

30 июня начальник ГУР Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.

23 августа самолет Пригожина потерпел катастрофу в России. Возможно, он был сбит российским ПВО. Главарь группы "Вагнера" и находившиеся в самолете пассажиры не выжили.

После этого группа "Вагнера" как самостоятельная сила с лета 2023 года фактически перестала существовать. Ее структуры были рассеяны, частично уничтожены или интегрированы в российскую армию и спецслужбы. Наемники же либо вернулись в РФ, либо продолжили работу за границей уже в новых формированиях.