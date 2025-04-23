У Киргизстані чотирьох затриманих звинувачують у вербуванні солдатів для Росії

"Російський дім" у Бішкеку (Фото: facebook.com/rushousebishkek)

У Киргизстані правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у вербуванні громадян для участі у бойових діях у російській армії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію від Служби внутрішньої безпеки Киргизстану.

Серед затриманих опинилися співробітник Росспівробітництва – російської державної агенції з культурного обміну у місті Оша, а також співробітник пресслужби мерії цього міста.

Повідомляється, що затриманим у Бішкеку звинуватили у вербуванні та підтримці найманців для участі у збройних конфліктах за кордоном. Усіх фігурантів справи помістили під варту до 17 червня.

Водночас культурний центр Росспівробітництва "Російський дім" у соцмережах заявив, що його діяльність нібито законна. Також в агентстві висловили "занепокоєння" долею затриманої співробітниці Наталії Секеріної, нібито громадянки Киргизії.

За даними Радіо Азаттик, заарештований співробітник мерії Сергій Лапушкін. Особи решти двох затриманих невідомі.

Зазначається, що "сотні громадян" Центральної Азії, переважно з Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану, могли записатися до російських військ, які беруть участь у війні проти України.