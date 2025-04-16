У Нацполіції розповіли, з чого починають спецслужби РФ, вербуючи українських дітей

Найчастіше до інспекторів Служби освітньої безпеки зверталися учні 7–8 класів, які отримували повідомлення від спецслужби на свої телефони

Фото: Depositphotos

Вербування російськими спецслужбами українських підлітків починається з прохань намалювати графіті чи рознести листівки. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Управління організації служби освітньої безпеки Нацполіції Надія Ситник.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Вербувальники, вони взагалі такі досвідчені маніпулятори, вони грають на людських емоціях. І пропонують спочатку виконати такі, так би мовити, невеличкі завдання. Ну, наприклад, намалювати графіті або рознести чи розклеїти якісь листівки. І надалі змушують робити щось, що здається на перший погляд не таким сильним правопорушенням", – розповіла вона.

За словами Ситник, поступово, маніпулюючи та шантажуючи, вербувальники починають підключати підлітків до більш серйозних правопорушень – підпали автівок тощо.

Більшість підлітків вербують через соціальні мережі, зокрема в Telegram. Їм пропонують "легкі гроші" за виконання різних завдань. До того ж не можна виділити конкретну групу дітей, яка була б більш схильною до скоєння правопорушень або маніпуляцій, зазначила представниця Нацполіції.

За її словами, найчастіше до інспекторів Служби освітньої безпеки зверталися учні 7–8 класів, які отримували схожі повідомлення на свої телефони.

Ситник пояснила, що серед ознак можливого вербування дитини – поява у неї грошей або нових гаджетів, на які батьки не давали коштів. Якщо дитина не може чітко пояснити, звідки це з’явилось, – це має насторожити. Крім того, важливо слідкувати за змінами у поведінці дитини.

У грудні 2024 року СБУ запустила чатбот для тих, кого намагаються вербувати російські спецслужби.

20 березня у Рівному біля торгівельного центру вибухнув саморобний пристрій в автівці, було поранено двох людей, СБУ кваліфікувала інцидент як теракт.

24 березня у будівлі поліції в Одеській області стався теракт: є загибла, постраждали правоохоронці.