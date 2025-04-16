В Нацполиции рассказали, с чего начинают спецслужбы РФ, вербуя украинских детей

Чаще всего к инспекторам Службы образовательной безопасности обращались учащиеся 7–8 классов, получавшие уведомления от спецслужбы на свои телефоны

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Вербовка российскими спецслужбами украинских подростков начинается с просьб нарисовать граффити или разнести листовки. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник Управления организации службы образовательной безопасности Нацполиции Надежда Сытник.

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"Вербовщики, они вообще такие опытные манипуляторы, они играют на человеческих эмоциях. И предлагают сначала выполнить такие, так сказать, небольшие задачи. Ну, например, нарисовать граффити или разнести или расклеить какие-то листовки. И в дальнейшем заставляют делать что-то, что кажется на первый взгляд не столь сильным правонарушением", – рассказывает он.

По словам Сытника, постепенно, манипулируя и шантажируя, вербовщики начинают подключать подростков к более серьезным правонарушениям – подверглись автомобилям и т.д.

Большинство подростков вербуют через социальные сети, в частности, в Telegram. Им предлагают "легкие деньги" за выполнение разных задач. При этом нельзя выделить конкретную группу детей, которая была бы более склонна к совершению правонарушений или манипуляций, отметила представитель Нацполиции.

По ее словам, чаще всего к инспекторам Службы образовательной безопасности обращались учащиеся 7–8 классов, которые получали похожие сообщения на свои телефоны.

Сытник объяснила, что среди признаков возможной вербовки ребенка – появление у него денег или новых гаджетов, на которые родители не давали средств. Если ребенок не может четко объяснить, откуда это появилось, это должно насторожить. Кроме того, важно следить за изменениями в поведении ребенка.

В декабре 2024 года СБУ запустила чат-бот для тех, кого пытаются вербовать российские спецслужбы.

20 марта в Ровно возле торгового центра взорвалось самодельное устройство в автомобиле, были ранены два человека, СБУ квалифицировала инцидент как теракт.

24 марта в здании полиции в Одесской области произошел теракт: есть погибшая, пострадали правоохранители.