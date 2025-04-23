В Кыргызстане четверых задержанных обвиняют в вербовке солдат для России
В Кыргызстане правоохранители задержали четырех человек, которых подозревают в вербовке граждан для участия в боевых действиях в российской армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию от Службы внутренней безопасности Кыргызстана.
Среди задержанных оказались сотрудник Россотрудничества – российского государственного агентства по культурному обмену в городе Оша, а также сотрудник пресс-службы мэрии этого города.
Сообщается, что задержанным в Бишкеке предъявили обвинения в вербовке и поддержке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. Всех фигурантов дела поместили под стражу до 17 июня.
В то же время культурный центр Россотрудничества "Русский дом" в соцсетях заявил, что его деятельность якобы законная. Также в агентстве выразили "обеспокоенность" судьбой задержанной сотрудницы Натальи Секериной, якобы гражданки Киргизии.
По данным Радио Азаттык, арестованный сотрудник мэрии – Сергей Лапушкин. Личности остальных двух задержанных неизвестны.
Предполагается, что "сотни граждан" Центральной Азии, в основном из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, могли записаться в российские войска, которые принимают участие в войне против Украины.
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