ГУР: Россия под видом научной деятельности расширяет военное присутствие в Арктике

Арктика может стать новой зоной напряжения, если мировое сообщество будет недооценивать действия РФ

Северный флот России (Фото: ресурсы оккупантов)

Россия расширяет присутствие в Арктике и готовит плацдарм для ресурсной экспансии. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.

Деятельность Кремля, по его словам, активизировалась на фоне глобального потепления и открытия новых стратегических возможностей в Арктике. В частности, речь идет о залежах полезных ископаемых и Северном морском пути.

В ГУР отметили, что Россия под видом "научной деятельности" пытается закрепить в регионе свое экономическое и военно-техническое присутствие. Для этого враг использует госпредприятие "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт".

Формально предприятие выполняет "научные задачи", но фактически является звеном "ресурсно-военного проекта". Его цели:

→ проведение геологической разведки новых газовых и нефтяных месторождений;

→ анализ ледовой ситуации в Северном море для прокладки судоходных маршрутов;

→ моделирование изменений климата и океанографических условий до 2035 года для долгосрочного планирования эксплуатации региона.

По словам Черняка, научные экспедиции института изучают температуру воды, силу течений, динамику ветров, а также прогнозируют изменения ледникового покрова. Однако эти данные имеют двойное назначение и могут использоваться как для гражданских целей, так и для планирования военных операций и передвижения флота.

Параллельно с деятельностью института Россия развивает инфраструктуру в Арктике: устанавливает системы спутниковой связи и другое коммуникационное оборудование, используемое для координации Северного флота и обеспечения действий беспилотных систем.

Представитель ГУР считает, что мир должен быть готов к тому, что очередные "научные инициативы" России – это лишь "ширма" для новой фазы милитаризации Арктики.

"Государство-агрессор постепенно превращает регион в плацдарм для проекции силы, контроля над логистическими путями и доступа к ресурсам. Если международное сообщество и дальше будет недооценивать эти процессы, Север может стать следующей зоной напряжения", – сказал Черняк.