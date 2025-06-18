ГУР: Россия под видом научной деятельности расширяет военное присутствие в Арктике
Россия расширяет присутствие в Арктике и готовит плацдарм для ресурсной экспансии. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.
Деятельность Кремля, по его словам, активизировалась на фоне глобального потепления и открытия новых стратегических возможностей в Арктике. В частности, речь идет о залежах полезных ископаемых и Северном морском пути.
В ГУР отметили, что Россия под видом "научной деятельности" пытается закрепить в регионе свое экономическое и военно-техническое присутствие. Для этого враг использует госпредприятие "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт".
Формально предприятие выполняет "научные задачи", но фактически является звеном "ресурсно-военного проекта". Его цели:
→ проведение геологической разведки новых газовых и нефтяных месторождений;
→ анализ ледовой ситуации в Северном море для прокладки судоходных маршрутов;
→ моделирование изменений климата и океанографических условий до 2035 года для долгосрочного планирования эксплуатации региона.
По словам Черняка, научные экспедиции института изучают температуру воды, силу течений, динамику ветров, а также прогнозируют изменения ледникового покрова. Однако эти данные имеют двойное назначение и могут использоваться как для гражданских целей, так и для планирования военных операций и передвижения флота.
Параллельно с деятельностью института Россия развивает инфраструктуру в Арктике: устанавливает системы спутниковой связи и другое коммуникационное оборудование, используемое для координации Северного флота и обеспечения действий беспилотных систем.
Представитель ГУР считает, что мир должен быть готов к тому, что очередные "научные инициативы" России – это лишь "ширма" для новой фазы милитаризации Арктики.
"Государство-агрессор постепенно превращает регион в плацдарм для проекции силы, контроля над логистическими путями и доступа к ресурсам. Если международное сообщество и дальше будет недооценивать эти процессы, Север может стать следующей зоной напряжения", – сказал Черняк.
- 18 декабря 2024 года разведка Дании сообщала, что риск военного противостояния в Арктике вырос из-за агрессии России.
- 27 февраля 2025 года Bloomberg сообщал, что Арктика может стать зоной экономического сотрудничества США и России.
- 26 мая ГУР предупредил, что у Европы есть два-четыре года до нападения России, это уже не просто "возможно".