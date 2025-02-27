Арктика может стать зоной экономического сотрудничества США и России – Bloomberg

Один из собеседников Bloomberg говорит, что это может быть способом Штатов "вбить клин" между Москвой и Пекином

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Американские и российские чиновники определили Арктику как возможную территорию экономического сотрудничества. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на ознакомленных с вопросом собеседников.

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Обсуждения между США и РФ включали разведку природных ресурсов и торговых путей, эти дискуссии пока еще на ранней стадии.

Сотрудничество в разведке энергетики также рассматривается как цель США, сказал один из собеседников.

Официальные лица США рассматривают арктическое сотрудничество как способ "вбить клин" между Москвой и Пекином, сказал один из собеседников, но предупредил, что это вряд ли удастся, учитывая, насколько Россия и Китай сблизились за последние годы, в частности, благодаря их "безграничному" партнерству с начала полномасштабной войны РФ.

В последние годы Арктика, окруженная Россией и семью членами НАТО – США, Канадой и скандинавскими странами, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией – привлекает все большее внимание, поскольку таяние льда вследствие изменения климата открывает пути судоходства и возможность исследовать потенциальные энергетические ресурсы.

В последние годы Китай все больше концентрируется на Арктике, объявив себя в 2018 году "приарктическим государством" и развивая рыболовные, энергетические и транспортные интересы в регионе.

Перспектива новых судоходных путей рассматривается как ключ к стратегии Пекина, предусматривающей Полярный шелковый путь, соединяющий Восточную Азию, Западную Европу и Северную Америку.

В марте 2022-го, в начале большой войны, США начали укреплять свои позиции в Арктике на фоне полномасштабного вторжения.

В июле 2024 года Пентагон обнародовал отчет, в котором говорится, что США усилят военную готовность в Арктике из-за интереса Китая и России и новых климатических рисков.

26 февраля 2025 года Марко Рубио заявил, что встречи американцев с россиянами не были переговорами – это лишь проверка, действительно ли они настроены перестать воевать. США готовы к экономическому сотрудничеству с РФ, если она пойдет на завершение войны.

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