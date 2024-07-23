США усилят военную готовность в Арктике из-за интереса Китая и России

По данным Минобороны США, Россия продолжает вкладывать средства в новую военную инфраструктуру и восстанавливать объекты советского периода в регионе

Пентагон (Фото: ЕРА)

США усилят военную готовность и наблюдение в Арктике из-за интереса Китая и России к этому растущему региону и новых рисков, вызванных ускорением климатических изменений. Об этом говорится в новом отчете Пентагона.

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В планах американских военных – улучшение наблюдения за Арктикой, исследование космических систем для предупреждения о ракетных угрозах, более тесная координация в рамках НАТО и с Канадой через Командование аэрокосмической обороны Северной Америки, а также улучшение спутниковой связи и обмена данными.

Пентагон также подчеркивает необходимость усовершенствования моделей и прогнозов быстро меняющейся среды, чтобы быть готовыми к возможным боевым действиям в непредсказуемых условиях Арктики. Выражается обеспокоенность "усиленным сближением" между Китаем и Россией, являющимся главными конкурентами США в сфере национальной безопасности.

"Таяние арктических ледников открывает новые судоходные пути и привлекает повышенный интерес и активность как со стороны Китайской Народной Республики, так и со стороны России. Китай является единственным стратегическим конкурентом, который имеет все больше средств для изменения международного порядка, в то время как Россия продолжает представлять угрозу безопасности и стабильности в регионе", – заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

По данным Минобороны США Россия продолжает вкладывать средства в новую военную инфраструктуру и восстанавливать объекты советского периода в регионе. Ее Северный флот расположен на Кольском полуострове вместе с подлодками, вооруженными баллистическими ракетами.

Китай же использует три ледокола для проведения как гражданских, так и военных исследований в регионе, а также тестирует беспилотные подводные аппараты и самолеты, пригодные для полетов в полярных условиях.

В марте 2022 года американские военные провели первые масштабные учения в Арктике – на фоне вторжения России в Украину США осознают важность укрепления своих позиций на севере, пишет The New York Times.

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