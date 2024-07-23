США посилять військову готовність в Арктиці через інтерес Китаю і Росії та нові кліматичні ризики

За даними Міноборони США, Росія продовжує вкладати кошти в нову військову інфраструктуру та відновлювати об'єкти радянського періоду в регіоні

Пентагон (Фото: ЕРА)

США посилять військову готовність і спостереження в Арктиці через інтерес Китаю і Росії до цього регіону, що зростає, та нові ризики, викликані прискоренням кліматичних змін. Про це йдеться у новому звіті Пентагону.

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У планах американських військових – поліпшення спостереження за Арктикою, дослідження космічних систем для попередження про ракетні загрози, тісніша координація в рамках НАТО і з Канадою через Командування аерокосмічної оборони Північної Америки, а також покращення супутникового зв'язку й обміну даними.

Пентагон також підкреслює необхідність удосконалення моделей і прогнозів швидкозмінного середовища, щоб бути готовими до можливих бойових дій у непередбачуваних умовах Арктики. Висловлюється стурбованість "посиленим зближенням" між Китаєм і Росією, які є головними конкурентами США у сфері національної безпеки.

"Танення арктичних льодовиків відкриває нові судноплавні шляхи та привертає підвищений інтерес і активність як з боку Китайської Народної Республіки, так і з боку Росії. Китай є єдиним стратегічним конкурентом, який має дедалі більше засобів для зміни міжнародного порядку, в той час, як Росія продовжує становити загрозу безпеці й стабільності в регіоні", – заявила заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс.

За даними Міноборони США, Росія продовжує вкладати кошти в нову військову інфраструктуру та відновлювати об'єкти радянського періоду в регіоні. Її Північний флот розміщений на Кольському півострові разом з підводними човнами, озброєними балістичними ракетами.

Китай же використовує три криголами для проведення як цивільних, так і військових досліджень у регіоні, а також тестує безпілотні підводні апарати й літаки, придатні для польотів у полярних умовах.

У березні 2022 року американські військові провели перші масштабні навчання в Арктиці – на тлі вторгнення Росії в Україну США усвідомлюють важливість зміцнення своїх позицій на півночі, пише The New York Times.

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