Арктика може стати зоною економічної співпраці США і Росії – Bloomberg

Один зі співрозмовників Bloomberg каже, що це може бути способом Штатів "вбити клин" між Москвою та Пекіном

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Американські та російські посадовці визначили Арктику як можливу територію для економічної співпраці. Про це пише Bloomberg, посилаючись на ознайомлених із питанням співрозмовників.

Обговорення між США і РФ включали розвідку природних ресурсів і торгівельних шляхів, ці дискусії поки що на ранній стадії.

Співпраця в розвідці енергетики також розглядається як мета США, сказав один зі співрозмовників.

Офіційні особи США розглядають арктичну співпрацю як спосіб "вбити клин" між Москвою та Пекіном, сказав один зі співрозмовників, але попередив, що це навряд чи вдасться, враховуючи, наскільки Росія та Китай зблизилися за останні роки, зокрема завдяки їхньому "безмежному" партнерству з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Останніми роками Арктика, оточена Росією й сімома членами НАТО — США, Канадою та скандинавськими країнами, Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією і Швецією – привертає все більшу увагу, оскільки танення льоду внаслідок зміни клімату відкриває шляхи судноплавства та можливість досліджувати потенційні енергетичні й мінеральні ресурси.

Останніми роками Китай усе більше зосереджується на Арктиці, оголосивши себе у 2018 році "приарктичною державою" й розвиваючи рибальські, енергетичні та транспортні інтереси в регіоні.

Перспектива нових судноплавних шляхів розглядається як ключ до стратегії Пекіна, яка передбачає Полярний шовковий шлях, що з’єднує Східну Азію, Західну Європу й Північну Америку.

У березні 2022 року, на початку великої війни, США почали зміцнювати свої позиції в Арктиці на тлі повномасштабного вторгнення.

У липні 2024 Пентагон оприлюднив звіт, у якому йдеться, що США посилять військову готовність в Арктиці через інтерес Китаю і Росії та нові кліматичні ризики.

26 лютого 2025 року Марко Рубіо заявив, що зустрічі американців із росіянами не були переговорами – це лише перевірка, чи справді вони налаштовані припинити воювати. США готові до економічної співпраці із РФ, якщо та піде на завершення війни.

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