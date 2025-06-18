ГУР: Росія під виглядом наукової діяльності розширює військову присутність в Арктиці

Північний флот Росії (Фото: ресурси окупантів)

Росія розширює військову присутність в Арктиці та готує плацдарм для ресурсної експансії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

Діяльність Кремля, за його словами, активізувалася на тлі глобального потепління та відкриття нових стратегічних можливостей в Арктиці. Зокрема, йдеться про поклади корисних копалин і Північний морський шлях.

У ГУР зазначили, що Росія, під виглядом "наукової діяльності", намагається закріпити в регіоні свою економічну й військово-технічну присутність. Для цього ворог використовує держпідприємство "Арктичний і антарктичний науково-дослідний інститут".

Формально підприємство виконує "наукові завдання", але фактично є ланкою "ресурсно-військового проєкту". Його цілі:

→ проведення геологічної розвідки нових газових і нафтових родовищ;

→ аналіз льодової ситуації в Північному морі для прокладання судноплавних маршрутів;

→ моделювання змін клімату та океанографічних умов до 2035 року з метою довгострокового планування експлуатації регіону.

За словами Черняка, наукові експедиції цього інституту вивчають температуру води, силу течій, динаміку вітрів, а також прогнозують зміни льодовикового покриву. Проте ці дані мають подвійне призначення і можуть бути використані як для цивільних цілей, так і для планування військових операцій та пересування флоту.

Паралельно з діяльністю інституту Росія розвиває інфраструктуру в Арктиці: встановлює системи супутникового зв’язку та інше комунікаційне обладнання, яке можна використовувати для координації Північного флоту й забезпечення дій безпілотних систем.

Представник ГУР вважає, що світ має бути готовим до того, що чергові "наукові ініціативи" Росії – це лише "завіса" для нової фази мілітаризації Арктики.

"Держава-агресор поступово перетворює регіон на плацдарм для проєкції сили, контролю над логістичними шляхами та доступу до ресурсів. Якщо міжнародна спільнота й надалі недооцінюватиме ці процеси, Північ може стати наступною зоною напруження", – сказав Черняк.