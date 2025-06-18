Росія запускає операції з дезінформації в Африці та Латинській Америці – СЗР

Інформаційна присутність РФ у цих регіонах має наслідки для України

Пропагандистський RT (Фото: пресслужба Ради ЄС)

Росія запускає масштабні кампанії з дезінформації, які охоплюють Африку, Латинську Америку та навіть держави Європи. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, ця медійна експансія не лише підриває міжнародну репутацію України, а й створює потенційні загрози для української безпеки та зовнішньополітичних позицій.

Так, у столиці Малі, місті Бамако, під виглядом незалежного інформаційного агентства African Initiative запущено проєкт з підготовки місцевих журналістів. Програма включала онлайн- та очні курси журналістики з обіцянкою подальшого працевлаштування.

Кураторами проєкту є російські розвідки. Йдеться про типовий приклад так званої м’якої сили, де під гаслами просвітництва насправді закладається інфраструктура для подальших інформаційних операцій.

В СВР стверджують, що основними інструментами інформаційного тиску залишаються російські державні медіа RT (раніше Russia Today) та Sputnik. Обидва ресурси не лише поширюють вигідні Кремлю наративи, а й мають офіси, тренінгові центри та партнерства з локальними медіа на різних континентах.

Зокрема, RT та Sputnik тісно співпрацюють з телеканалами Telesur (Венесуела) та HispanTV (Іран), що дає змогу Росії просувати єдину антизахідну лінію декількома мовами одночасно. Крім того, РФ ділить офіси, операторів і технічні ресурси з цими партнерами, що створює ефективну мережу впливу.

В Африці росіяни активно укладають угоди з місцевими телеканалами. За інформацією розвідки, понад 30 африканських телестанцій транслюють російський контент, що формує прихильне до Кремля інформаційне середовище.

У розвідці наголосили, що окрім прямого поширення контенту Росія вдається до прихованої дистрибуції через контракти з локальними медіа. Наприклад, угоди з медіагрупами в Кенії надають російським агентствам доступ до мільйонів слухачів і читачів у декількох країнах Африки.

У розвідці наголосили, що інформаційна присутність РФ в Африці та Латинській Америці має наслідки для України. По-перше, це створює глобальний фон, у якому позиція Москви видається "збалансованою" або навіть "правдивою".

По-друге, українська дипломатія стикається з опором наративам про війну та агресію з боку РФ, особливо в тих регіонах, де домінує російський вплив.

По-третє, інформаційні кампанії створюють підґрунтя для військово-технічного співробітництва Росії з африканськими режимами, що вже перетворює ці території на логістичні та оперативні бази для непрямих атак на інтереси держав-партнерів України.