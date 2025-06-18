Россия запускает операции по дезинформации в Африке и Латинской Америке – СВР

Информационное присутствие РФ в этих регионах имеет последствия для Украины

Пропагандистский RT (Фото: пресс-служба Совета ЕС)

Россия запускает масштабные кампании по дезинформации, охватывающие Африку, Латинскую Америку и даже государства Европы. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

По данным разведки, эта медийная экспансия не только подрывает международную репутацию Украины, но создает потенциальные угрозы для украинской безопасности и внешнеполитических позиций.

Так, в столице Мали, городе Бамако, под видом независимого информационного агентства African Initiative запущен проект подготовки местных журналистов. Программа включала онлайн и очные курсы журналистики с обещанием дальнейшего трудоустройства.

Кураторами проекта являются российские разведки. Речь идет о типичном примере так называемой "мягкой силы", где под лозунгами просвещения действительно закладывается инфраструктура для дальнейших информационных операций.

В СВР утверждают, что основными инструментами информационного давления остаются российские государственные медиа RT (ранее Russia Today) и Sputnik. Оба ресурса не только распространяют выгодные Кремлю нарративы, но и имеют офисы, тренинговые центры и партнерства с локальными медиа на разных континентах.

В частности, RT и Sputnik тесно сотрудничают с телеканалами Telesur (Венесуэла) и HispanTV (Иран), что позволяет России продвигать единую антизападную линию на нескольких языках одновременно. Кроме того, РФ делит офисы, операторов и технические ресурсы с этими партнерами, что создает эффективную сеть влияния.

В Африке россияне активно заключают соглашения с местными телеканалами. По информации разведки, более 30 африканских телестанций транслируют российский контент, формирующий благосклонную к Кремлю информационную среду.

В разведке подчеркнули, что кроме прямого распространения контента, Россия прибегает к скрытой дистрибуции через контракты с локальными медиа. К примеру, соглашения с медиагруппами в Кении предоставляют российским агентствам доступ к миллионам слушателей и читателей в нескольких странах Африки.

В разведке подчеркнули, что информационное присутствие РФ в Африке и Латинской Америке имеет последствия для Украины. Во-первых, это создает глобальный фон, в котором позиция Москвы кажется "сбалансированной" или даже "правдивой".

Во-вторых, украинская дипломатия сталкивается с сопротивлением нарративам о войне и агрессии со стороны РФ, особенно в тех регионах, где доминирует российское влияние.

В-третьих, информационные кампании создают основу для военно-технического сотрудничества России с африканскими режимами, что уже превращает эти территории в логистические и оперативные базы для косвенных атак на интересы государств-партнеров Украины.