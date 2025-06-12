Россия "выращивает" лояльную к Москве африканскую молодежь – ГУР
Россия наращивает свое присутствие в Африке, используя образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного воздействия. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Одна из ключевых задач России – создание условий для формирования лояльной к Москве африканской элиты.
"Африканское образование и спорт все активнее используются государством-агрессором как инструменты гибридного влияния с прицелом на формирование нового поколения политических и управленческих элит, лояльных к Кремлю", – заявил представитель ГУР.
С этой целью Россия последовательно сохраняет квоты в своих вузах для граждан африканских стран за счет госбюджета. Основные направления подготовки – сельское хозяйство, инженерия, педагогика и медицина.
Также в ведущих университетах Африки планируется открытие курсов русского языка и программы повышения квалификации для преподавателей. В дальнейшем идет речь о формировании образовательных программ по российским стандартам.
"По замыслу Кремля, это позволит закрепить долгосрочное присутствие российских нарративов в системе образования стран континента", – сказал Юсов.
Также особое внимание в России уделяют работе с молодежью, используя спортивные инициативы.
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