Россия "выращивает" лояльную к Москве африканскую молодежь – ГУР

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/ LIGA.net)

Россия наращивает свое присутствие в Африке, используя образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного воздействия. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Одна из ключевых задач России – создание условий для формирования лояльной к Москве африканской элиты.

"Африканское образование и спорт все активнее используются государством-агрессором как инструменты гибридного влияния с прицелом на формирование нового поколения политических и управленческих элит, лояльных к Кремлю", – заявил представитель ГУР.

С этой целью Россия последовательно сохраняет квоты в своих вузах для граждан африканских стран за счет госбюджета. Основные направления подготовки – сельское хозяйство, инженерия, педагогика и медицина.

Также в ведущих университетах Африки планируется открытие курсов русского языка и программы повышения квалификации для преподавателей. В дальнейшем идет речь о формировании образовательных программ по российским стандартам.

"По замыслу Кремля, это позволит закрепить долгосрочное присутствие российских нарративов в системе образования стран континента", – сказал Юсов.

Также особое внимание в России уделяют работе с молодежью, используя спортивные инициативы.