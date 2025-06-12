Росія вирощує лояльну до Москви африканську молодь – ГУР

Андрій Юсов (Фото: Валентина Полищук/ LIGA.net)

Росія нарощує свою присутність в Африці, використовуючи освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу. Про це повідомив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

Одна із ключових задач Росії – створення умов для формування лояльної до Москви африканської еліти.

"Африканська освіта і спорт дедалі активніше використовуються державою-агресоркою як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних та управлінських еліт, лояльних до Кремля", – заявив представник ГУР.

З цією метою Росія послідовно зберігає квоти у своїх вишах для громадян африканських країн за кошти держбюджету. Основні напрями підготовки – сільське господарство, інженерія, педагогіка та медицина.

Також у провідних університетах Африки планується відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікації для викладачів. Надалі йдеться формування освітніх програм за російськими стандартами.

"За задумом Кремля, це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн континенту", – сказав Юсов.

Також особливу увагу в Росії приділяють роботі з молоддю через спортивні ініціативи.