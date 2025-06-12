Важные истории: "Вагнеровцы" создали в Мали сеть нелегальных тюрем, где пытали гражданских

Мали (Иллюстративное фото: Life Tiemoko/EPA)

В Мали российские боевики Группы Вагнера организовали сеть нелегальных тюрем, где содержали и пытали гражданских. Об этом говорится в совместном расследовании журналистов Forbidden Stories, France 24 и Le Monde с участием ресурса Важные истории.

Подтвердить существование сети тюрем удалось с помощью показаний бывших заключенных, собранных в лагере беженцев Мбера в Мавритании. Он стал временным убежищем для 118 000 бежавших из страны малийцев, где уже давно идет противостояние власти и повстанцев-туарегов.

Forbidden Stories удалось идентифицировать шесть тюрем в разных городах страны: Нампала, Севаре, Бафо и других. Некоторые из них находятся на территориях официальных баз малийских военных.

Реальное количество таких тюрем, вероятно, значительно больше, отмечают эксперты, которые следят за ситуацией в Мали.

"У Вагнера" есть тюрьмы почти везде, где они базируются. Все, кого арестовали, но не убили сразу, оказываются в этих тюрьмах. Похищают пастухов, торговцев, перевозчиков", – заявил неназванный собеседник, специализирующийся на африканском регионе Сахель, в который входит Мали.

Бывшие заключенные рассказали журналистам об избиении электрическим кабелем или палками, пытках утоплением, содержании в металлических контейнерах под палящим солнцем, ударах током. Также они вспоминали принудительный труд и голод. Один из бывших заключенных рассказал журналистам, что пытали их обычно под российскую музыку.

По данным правозащитной организации Kal Akal, занимающейся мониторингом нарушений прав человека в Мали, всего 668 мирных жителей были арестованы, похищены или просто исчезли с ноября 2023 года по апрель 2025-го. В тюрьмы сажают тех, кого подозревают в связях с джихадистами или сепаратистами, либо задержанных во время массовых рейдов.

"Вагнеровцы" сами решают, кого забирать. Военные Мали не могут на них влиять", — рассказал журналистам офицер малайской армии на условиях анонимности.

Генеральный секретарь правозащитной ассоциации Kal Akal Аттайе Аг Мохамед Абубакрин утверждает, что похищение ради денег – обычная практика. Некоторых заключенных отпускали за выкуп, добавил он.

Боевики Группы Вагнера действуют в Мали с конца 2021 года после того, как страну после переворота и прихода к власти военной хунты покинула французская миссия. С момента прибытия в страну российских наемников их регулярно обвиняли в преступлениях против гражданских во время проводимых ими операций совместно с военными Мали.

Это расследование было сделано в рамках проекта "Виктория", названного в честь украинской журналистки Виктории Рощиной. Она расследовала незаконные задержания на оккупированных Россией территориях Украины, сама попала в плен и погибла там в сентябре 2024 года.