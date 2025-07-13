Россия масштабирует пропагандистскую сеть в Африке – военная разведка

Вещание российских пропагандистских медиа ведется более чем в 40 странах Африки на шести языках

RT (Иллюстративное фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

Россия наращивает информационное присутствие в странах Африки, развивая сети пропагандистского ресурса ТАСС и телеканала RT. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

В разведке заявили, что для продвижения кремлевских нарративов активно используются ресурсы государственных медиа, а именно агентства ТАСС и телеканала RT.

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В настоящее время вещание российских пропагандистских медиа ведется на более чем 40 странах Африки на шести языках. С июня 2025 года начат перевод контента на португальский для рынков Мозамбика и Анголы. До конца года планируется запуск вещания амхарской для аудитории в Эфиопии.

"Российская пропаганда – это угроза глобального уровня, работающая для одной цели – территориальной, ресурсной и культурной экспансии агрессора", – констатировал Юсов.

В разведке добавили, что присутствие RT на континенте растет. Всего за два года количество африканских телеканалов-партнеров увеличилось с 30 до 60. Параллельно российский пропагандистский ресурс внедряет образовательные программы для местных журналистов: в 2024 году подготовку по российским стандартам прошли более 1000 медийщиков. С июня 2025 года начато и очное обучение в Аддис-Абебе.

Аналогичные программы планируют масштабировать и другие страны. Для этого в России уже начали подбор кадров, которые будут возглавлять "корреспондентские пункты" и координировать образовательные центры.

Свои сети в Африке также активно развивает ТАСС. В планах открытие корреспондентских бюро в Эфиопии, Сенегале, Алжире, ДР Конго и других африканских странах. Подбор персонала для этих структур проходит под контролем Федеральной службы безопасности России, добавили в ГУР.