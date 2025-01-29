Сирия (Иллюстративное фото: Bilal Al Hammoud/EPA)

Новое правительство Сирии требовало от России компенсации во время первых переговоров с делегацией Кремля после отстранения диктатора Башара Асада от власти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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"Этот диалог подчеркнул роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление. Новая администрация также подчеркнула, что возобновление отношений должно учитывать прошлые ошибки", – говорится в заявлении Сирии после переговоров с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

В заявлении не разъясняется, какую форму компенсации Сирия требует от России.

Богданов в комментарии российским пропагандистам назвал переговоры конструктивными, хотя "мы понимаем, насколько сложна ситуация".

В заявлении сирийской стороны не упоминаются две ключевые российские военные базы в Сирии, которые Кремль отчаянно стремится сохранить. Богданов заявил, что в этом вопросе нет прогресса и нужны дальнейшие переговоры.

В материале говорится, что потеря этих баз была бы значительной стратегической неудачей, поскольку российский диктатор Владимир Путин продолжает эскалацию противостояния с США и Европой почти три года после того, как он отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Журналисты пишут, что переговоры с новым сирийским правительством о сохранении порта в Тартусе и авиабазы "Хмеймим" застряли, поскольку российская деятельность там была свернута, а два транспортных корабля ждали неделями, прежде чем сирийские официальные лица позволили им пришвартоваться в порту, чтобы вывезти военную технику, по словам человека в Москве, осведомленного в этом вопросе.

Турция, поддержавшая повстанцев в изгнании Асада и являющаяся соперником России в Сирии, выступает против продолжения военного присутствия Москвы в стране. Очень сомнительно, что новые сирийские власти разрешат РФ остаться на базах после того, как российская авиация атаковала силы оппозиции во время гражданской войны в стране, заявили два высокопоставленных турецких чиновника.