Нова влада Сирії на переговорах вимагала від Росії "компенсацію"
Новий уряд Сирії вимагав від Росії компенсації під час перших переговорів з делегацією Кремля після усунення диктатора Башара Асада від влади. Про це повідомило агентство Bloomberg.
"Цей діалог підкреслив роль Росії у відновленні довіри з сирійським народом за допомогою конкретних заходів, таких як компенсації, реконструкція і відновлення. Нова адміністрація також підкреслила, що відновлення відносин повинно враховувати минулі помилки", – йдеться в заяві Сирії після перемовин із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим.
У заяві не пояснюється, яку форму компенсації Сирія вимагає від Росії.
Богданов у коментарі російським пропагандистам назвав переговори конструктивними, хоча "ми розуміємо, наскільки складна ситуація".
У заяві сирійської сторони не згадуються дві ключові російські військові бази в Сирії, які Кремль відчайдушно прагне зберегти. Богданов заявив, що в цьому питанні немає прогресу і що потрібні подальші переговори.
У матеріалі йдеться, що втрата цих баз була б значною стратегічною невдачею, оскільки російський диктатор Володимир Путін продовжує ескалацію протистояння зі США та Європою майже три роки після того, як він віддав наказ про повномасштабне вторгнення до України.
Журналісти пишуть, що переговори з новим сирійським урядом щодо збереження порту в Тартусі та авіабази "Хмеймім" застрягли, оскільки російська діяльність там була згорнута, а два транспортні кораблі чекали тижнями, перш ніж сирійські офіційні особи дозволили їм пришвартуватися в порту, щоб вивезти військову техніку, за словами людини в Москві, обізнаної в цьому питанні.
Туреччина, яка підтримала повстанців у вигнанні Асада і є суперником Росії в Сирії, виступає проти продовження військової присутності Москви в країні. Дуже сумнівно, що нова сирійська влада дозволить РФ залишитися на базах після того, як російська авіація атакувала сили опозиції під час громадянської війни в країні, заявили двоє високопоставлених турецьких посадовців.
- 14 грудня 2024 року Reuters писало, що Росія відводить своїх військових з лінії фронту, але не залишає дві свої основні бази (морську базу Тартус та авіабазу "Хмеймім"), а також веде переговори з новою владою про збереження об'єктів. Водночас схожі дані публікував і Bloomberg.
- 16 грудня очільниця євродипломатії Каллас повідомила, що Євросоюз порушить питання закриття російських баз у Сирії під час зустрічей з новою владою країни.
- Уже 17 грудня речник перехідного уряду Сирії заявив, що російській присутності у Сирії немає місця і що РФ повинна переглянути свою присутність у країні.
- 27 січня 2025 року Радіо Свобода опублікувало супутникові знімки, на яких видно, що Росія вивозить техніку з порту в Тартусі.