Сирія (Ілюстративне фото: Bilal Al Hammoud/EPA)

Новий уряд Сирії вимагав від Росії компенсації під час перших переговорів з делегацією Кремля після усунення диктатора Башара Асада від влади. Про це повідомило агентство Bloomberg.

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"Цей діалог підкреслив роль Росії у відновленні довіри з сирійським народом за допомогою конкретних заходів, таких як компенсації, реконструкція і відновлення. Нова адміністрація також підкреслила, що відновлення відносин повинно враховувати минулі помилки", – йдеться в заяві Сирії після перемовин із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим.

У заяві не пояснюється, яку форму компенсації Сирія вимагає від Росії.

Богданов у коментарі російським пропагандистам назвав переговори конструктивними, хоча "ми розуміємо, наскільки складна ситуація".

У заяві сирійської сторони не згадуються дві ключові російські військові бази в Сирії, які Кремль відчайдушно прагне зберегти. Богданов заявив, що в цьому питанні немає прогресу і що потрібні подальші переговори.

У матеріалі йдеться, що втрата цих баз була б значною стратегічною невдачею, оскільки російський диктатор Володимир Путін продовжує ескалацію протистояння зі США та Європою майже три роки після того, як він віддав наказ про повномасштабне вторгнення до України.

Журналісти пишуть, що переговори з новим сирійським урядом щодо збереження порту в Тартусі та авіабази "Хмеймім" застрягли, оскільки російська діяльність там була згорнута, а два транспортні кораблі чекали тижнями, перш ніж сирійські офіційні особи дозволили їм пришвартуватися в порту, щоб вивезти військову техніку, за словами людини в Москві, обізнаної в цьому питанні.

Туреччина, яка підтримала повстанців у вигнанні Асада і є суперником Росії в Сирії, виступає проти продовження військової присутності Москви в країні. Дуже сумнівно, що нова сирійська влада дозволить РФ залишитися на базах після того, як російська авіація атакувала сили опозиції під час громадянської війни в країні, заявили двоє високопоставлених турецьких посадовців.