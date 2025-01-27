Росіяни все-таки вивозять техніку з сирійського Тартуса – супутникові знімки

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Супутникові знімки підтверджують вивезення російської військової техніки з сирійського порту Тартус. Про це повідомляє російська служба американського Радіо Свобода.

Видання публікує перші супутникові знімки Тартуса у високій якості, зроблені після початку завантаження російської військової техніки, звезеної з усієї Сирії, на судна Sparta та Sparta II.

Ці вантажні кораблі належать компанії "Оборонлогістика" Міністерства оборони РФ.

Якщо порівнювати світлини за 18 та 27 січня, то видно, що Sparta II уже покинула порт, а разом з судном з причалу зникла й значна частина техніки.

Водночас Sparta залишається у порту, а найближчий майданчик до корабля, що був порожнім 18 січня, тепер заставлений контейнерами:

Супутниковий знімок: Радіо Свобода

Супутниковий знімок: Радіо Свобода

Супутниковий знімок: Радіо Свобода

Супутниковий знімок: Радіо Свобода

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12 січня ГУР повідомляло, що на той момент трьом російським кораблям все ще не дозволяли зайти до Тартуса, в одного з суден почали протікати баки з пальним. Нові знімки розвідка наразі не коментувала.

21 січня порт у сирійському місті розірвав з Росією угоду про інвестиції.