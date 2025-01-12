Кораблям РФ не дозволяють зайти у порт Тартус у Сирії, в одного вже протікають баки – ГУР
Трьом російським кораблям все ще не дозволяють зайти до сирійського порту Тартус, в одного з суден почали протікати баки з пальним. Про це повідомило Головне управління розвідки.
За його даними, РФ продовжує перекидати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації.
Водночас, зазначає розвідка, російським солдатам наказали спалити усі військові машини, які перебувають у неробочому стані та потребують ремонту.
Але з евакуацією військового майна морем в окупантів виникли проблеми, оскільки у кораблів РФ досі немає дозволу зайти до Тартусу, зазначає ГУР.
Відомство пише, що 9 січня російський контр-адмірал Валерій Варфоломеєв вчергове безуспішно спробував домовитися, але його не допустили до переговорів.
Загалом суховантажне судно Sparta та два великих десантних кораблі РФ "Іван Грен" та "Олександр Отраковський" перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус, а на останньому зі згаданих суден виникли проблеми з опріснювачем води, а також почали протікати другий і третій баки з пальним, підсумовує розвідка.
Ось так рух російського судна Sparta за останні два дні фіксує сайт Marinetraffic: видно, як корабель намотує кола поблизу Тартуса.
Раніше, 10 січня, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що нова сирійська влада не надає дозволу російським суднам заходити у порт Тартус.
- 14 грудня агенція Reuters із посиланням на джерела заявила, що Росія відводить своїх військових із лінії фронту, але не залишає дві свої основні бази (морську базу Тартус та авіабазу Хмеймім), а також веде переговори з новою владою про збереження об'єктів. Водночас схожі дані публікував і Bloomberg.
- 16 грудня очільниця євродипломатії Каллас повідомила, що Європейський Союз порушить питання закриття російських баз у Сирії під час зустрічей із новою владою країни.
- Уже 17 грудня речник перехідного уряду Сирії заявив, що російській присутності у Сирії немає місця і що РФ повинна переглянути свою присутність у країні.