Кораблям РФ не дозволяють зайти у порт Тартус у Сирії, в одного вже протікають баки – ГУР

9 січня російський контр-адмірал Валерій Варфоломеєв вчергове безуспішно спробував домовитися, але його не допустили до переговорів, пише розвідка

Ілюстративне фото: ГУР

Трьом російським кораблям все ще не дозволяють зайти до сирійського порту Тартус, в одного з суден почали протікати баки з пальним. Про це повідомило Головне управління розвідки.

За його даними, РФ продовжує перекидати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації.

Водночас, зазначає розвідка, російським солдатам наказали спалити усі військові машини, які перебувають у неробочому стані та потребують ремонту.

Але з евакуацією військового майна морем в окупантів виникли проблеми, оскільки у кораблів РФ досі немає дозволу зайти до Тартусу, зазначає ГУР.

Відомство пише, що 9 січня російський контр-адмірал Валерій Варфоломеєв вчергове безуспішно спробував домовитися, але його не допустили до переговорів.

Загалом суховантажне судно Sparta та два великих десантних кораблі РФ "Іван Грен" та "Олександр Отраковський" перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус, а на останньому зі згаданих суден виникли проблеми з опріснювачем води, а також почали протікати другий і третій баки з пальним, підсумовує розвідка.

Ось так рух російського судна Sparta за останні два дні фіксує сайт Marinetraffic: видно, як корабель намотує кола поблизу Тартуса.

Скриншот з сайту Marinetraffic

Скриншот з сайту Marinetraffic

Раніше, 10 січня, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що нова сирійська влада не надає дозволу російським суднам заходити у порт Тартус.