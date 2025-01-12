Кораблям РФ не разрешают зайти в порт Тартус в Сирии, у одного протекают баки – ГУР
Трем российским кораблям все еще не разрешают зайти в сирийский порт Тартус, у одного из судов начали протекать баки с горючим. Об этом сообщило Главное управление разведки.
По его данным, РФ продолжает перебрасывать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию посредством авиации.
В то же время, отмечает разведка, российским солдатам приказали сжечь все военные машины, которые находятся в нерабочем состоянии и нуждаются в ремонте.
Но с эвакуацией военного имущества по морю у оккупантов возникли проблемы, поскольку у кораблей РФ до сих пор нет разрешения зайти в Тартус, отмечает ГУР.
Ведомство пишет, что 9 января российский контр-адмирал Валерий Варфоломеев в очередной раз безуспешно попытался договориться, но его не допустили к переговорам.
В общем сухогруз Sparta и два больших десантных корабля РФ "Иван Грен" и "Александр Отраковский" находятся на внешнем рейде порта Тартус, а на последнем из упомянутых судов возникли проблемы с опреснителем воды, а также начали протекать второй и третий баки с горючим, подытоживает разведка.
Вот так движение российского судна Sparta за последние два дня фиксирует сайт Marinetraffic: видно, как корабль наматывает круги вблизи Тартуса.
Ранее, 10 января, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что новые сирийские власти не дают разрешения российским судам заходить в порт Тартус.
- 14 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Россия отводит своих военных с линии фронта, но не покидает две свои основные базы (морскую базу Тартус и авиабазу Хмеймим), а также ведет переговоры с новой властью о сохранении объектов. В то же время подобные данные публиковал и Bloomberg.
- 16 декабря глава евродипломатии Каллас сообщила, что Европейский Союз поднимет вопрос закрытия российских баз в Сирии во время встреч с новыми властями страны.
- Уже 17 декабря представитель переходного правительства Сирии заявил, что российскому присутствию в Сирии нет места и что РФ должна пересмотреть свое присутствие в стране.