Кораблям РФ не разрешают зайти в порт Тартус в Сирии, у одного протекают баки – ГУР

9 января российский контр-адмирал Варфоломеев в очередной раз безуспешно попытался договориться, но его не допустили к переговорам, пишет разведка

Иллюстративное фото: ГУР

Трем российским кораблям все еще не разрешают зайти в сирийский порт Тартус, у одного из судов начали протекать баки с горючим. Об этом сообщило Главное управление разведки.

По его данным, РФ продолжает перебрасывать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию посредством авиации.

В то же время, отмечает разведка, российским солдатам приказали сжечь все военные машины, которые находятся в нерабочем состоянии и нуждаются в ремонте.

Но с эвакуацией военного имущества по морю у оккупантов возникли проблемы, поскольку у кораблей РФ до сих пор нет разрешения зайти в Тартус, отмечает ГУР.

Ведомство пишет, что 9 января российский контр-адмирал Валерий Варфоломеев в очередной раз безуспешно попытался договориться, но его не допустили к переговорам.

В общем сухогруз Sparta и два больших десантных корабля РФ "Иван Грен" и "Александр Отраковский" находятся на внешнем рейде порта Тартус, а на последнем из упомянутых судов возникли проблемы с опреснителем воды, а также начали протекать второй и третий баки с горючим, подытоживает разведка.

Вот так движение российского судна Sparta за последние два дня фиксирует сайт Marinetraffic: видно, как корабль наматывает круги вблизи Тартуса.

Скриншот с сайта Marinetraffic

Скриншот с сайта Marinetraffic

Ранее, 10 января, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что новые сирийские власти не дают разрешения российским судам заходить в порт Тартус.