Новые власти Сирии не дают российским судам зайти в порт Тартус – карта
Российское судно Sparta (Фото: MarineTraffic)

Новые сирийские власти не дают разрешения российским судам заходить в порт Тартус, расположенный в Средиземном море. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, ситуация в Средиземном море сейчас "очень интересная", поскольку российские корабли до сих пор там находятся, но власти Сирии не разрешают им зайти в пункт базирования.

"По состоянию на данный момент, уже не первые сутки они находятся на внешнем рейде и не могут зайти в порт", – сказал спикер ВМС.

Онлайн-платформа MarineTraffic, предоставляющая информацию о движении и местонахождении судов в реальном времени, утром 10 января сообщала, что российское судно "Sparta", занимающееся транспортировкой военной техники, уже более пяти дней не может зайти в порт Тартус.

OSINT-аналитик Oliver Alexander тогда предполагал: это может означать, что судно не получило разрешения на вход в порт от нового руководства Сирии.

Фото: OAlexanderDK/Х
Фото: OAlexanderDK/Х
  • 27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо. Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.
  • ГУР сообщило, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли с сирийской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим". Спутниковые снимки подтверждают вывод. Также есть видео, как россияне уезжают из Сирии.
  • 12 декабря Bloomberg писало, что Россия подходит к договоренности с новым руководством Сирии о сохранении двух жизненно важных военных баз на Ближнем Востоке.
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