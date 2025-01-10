Новые власти Сирии не дают российским судам зайти в порт Тартус – карта
Новые сирийские власти не дают разрешения российским судам заходить в порт Тартус, расположенный в Средиземном море. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.
По его словам, ситуация в Средиземном море сейчас "очень интересная", поскольку российские корабли до сих пор там находятся, но власти Сирии не разрешают им зайти в пункт базирования.
"По состоянию на данный момент, уже не первые сутки они находятся на внешнем рейде и не могут зайти в порт", – сказал спикер ВМС.
Онлайн-платформа MarineTraffic, предоставляющая информацию о движении и местонахождении судов в реальном времени, утром 10 января сообщала, что российское судно "Sparta", занимающееся транспортировкой военной техники, уже более пяти дней не может зайти в порт Тартус.
OSINT-аналитик Oliver Alexander тогда предполагал: это может означать, что судно не получило разрешения на вход в порт от нового руководства Сирии.
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